L'oroscopo di Branko di venerdì 31 maggio

31 maggio 2024

Ariete

Luna cala nel segno che vi precede, sotto un certo punto di vista possiamo dire che cala il sipario su un determinato periodo professionale o familiare, poi – forse già domani – lascerà il compito a Marte di aprire alle nuove attività. Pressione verso la Vergine, che occupa il vostro settore della salute, dovete stare più attenti al cibo e con i macchinari. La passione è sempre con voi. Sesso come ai vecchi tempi.

Toro

Come siete solari! Maggio è iniziato con qualche problema, molto avete fatto e risolto – altri risultati, anche economici, li potete ottenere in questo ultimo giorno del mese. Luna calante in Pesci è molto interessante per gli affari e i viaggi. Sensazioni nuove anche in amore. Saranno calde anche le notti di giugno. Nettuno così speciale aiuta a realizzare un sogno di una bella casa al mare.

Gemelli

Cielo ambivalente. Abbiamo nel vostro segno una splendida congiunzione di tre forze vitali e amorose, quindi giorno positivo per affari e attività, nello stesso tempo però c’è Luna ostile insieme a Nettuno. Probabilmente ci sarà un impedimento, causato forse anche da una momentanea debolezza (vertigini). In ogni caso cercate di andare da qualche parte, in posti dove non c’è la possibilità di incontrare gente di tutti i giorni. I baci si contano in due.

Cancro

Le sensazioni non positive delle ultime settimane lasciano spazio a un atteggiamento più ottimista e vigoroso, grazie anche alle buone notizie dal settore affaristico. Molto favoriti i contatti con il pubblico, viaggi in posti lontani, fortunate imprese e passionali conoscenze all’estero. Resta la pressione di Marte, che incide sul fisico e sul vostro comportamento. Preparatevi anche per gli esami di riparazione in amore.

Leone

È ancora primavera… e ci sono ancora opportunità per ottenere qualcosa di concreto, di solido, di duraturo nel lavoro. È questa Luna, che cambia nel segno, anzi nel mare della vostra metamorfosi, in Pesci, a indicare una via vincente. Le feste non vi devono allontanare dai vostri affari. Aiutati da Sole-Marte-Giove-Saturno-Venere-Nettuno… voi del Leone siete davanti a un trono. Ma in amore e in casa, non governate voi.

Vergine

Rilassatevi, per non dare motivo alla Luna ultimo quarto di crearvi qualche noia nella salute. Notevole confusione intorno, l’ambiente e le collaborazioni sembra abbiano bevuto qualcosa di strano. A proposito di intese commerciali-professionali, l’astrologia, proprio come anche la saggezza popolare, sconsiglia di avviare nuovi rapporti sotto questo influsso lunare, difficilmente faranno fiori e frutti. Dedicate il giorno alla vita amorosa e sessuale.

Bilancia

Oggi conviene spendere energie per l’attività, mettere in azione le cellule grigie, il giorno può dare ottimi risultati ma è particolarmente adatto per nuove iniziative. Se è vero che Luna ultimo quarto può essere pesante per il fisico, è buona per imprese nuove, qui e all’estero. Non studiate troppo i pro e i contro, lanciatevi! Relax al mare insieme al vostro amore. Sarebbe splendido questo amore su una delle nostre Isole Eolie.

Scorpione

Ultimo quarto in Pesci chiude simbolicamente la fase primaverile, non allontana subito tutti i problemi ma rende più facile la strada al cambiamento. Non è naturalmente questo il tempo di facili guadagni, ma questa Luna accanto a Saturno è imprevedibile, generosa, materna. L’uomo Scorpione è generoso sin dalla nascita, tende a consolare più di una donna delusa in amore. La nuova stagione metterà nel girone delle donne di successo, la “Scorpiona”.

Sagittario

Prendete con calma questa Luna in Pesci, dice che dovete pulire fegato, stomaco, reni. Concentratevi su voi stessi, pensate al vostro benessere fisico e spirituale, il Sagittario dovrebbe esplorare spesso gli abissi dell’anima. Le voci, le chiacchiere, la testardaggine delle persone vicine vi infastidiscono. Domani la situazione sarà diversa, decisamente più viva e appagante anche sotto il profilo sessuale. Marte vincerà.

Capricorno

Sono sempre più evidenti segnali di miglioramento e di progresso nella professione, studio, affari. Voi concludete maggio con ultimo quarto in Pesci favorevole. Assume il significato di un nuovo viaggio professionale oppure sentimentale, secondo le vostre esigenze. Preparatevi anche in famiglia per questa nuova crociera, che possiamo definire esistenziale, che vi farà iniziare l’estate con un delizioso vento marino nel cuore.

Acquario

È l’amore la grande vittoria di questo ultimo quarto che spazza via l’ultima neve di primavera. È una fase che manca di spensieratezza ma consolida i rapporti esistenti. Alla vostra allegria pensano Venere e Marte, i due amanti sono in aspetto meraviglioso nei confronti del vostro Plutone, aspetti che rendono magico anche quell’amore appena nato. Ultimo quarto utile per un controllo dei conti, spese non urgenti da rimandare.

Pesci

Anche in amore ci si sviluppa, da ghiottoni si diventa buongustai. Diciamo che siete diventati più esigenti, forse alcuni piccoli problemi di coppia dipendono proprio da questo. Chiaro che il Sole-Gemelli non può essere garanzia di stabilità, cosa che vale per noi tutti, però la Luna ultimo quarto vi permette di agire nella penombra, favorisce le transazioni, compravendite, c’è anche la sorpresa di Nettuno: vincite possibili.