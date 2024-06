06 giugno 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 6 giugno.

ARIETE

Luna nuova in Gemelli, perfetta per le questioni scritte e finanziarie, chiarite interessi che avete in comune con il coniuge o con i parenti stretti, fratelli e sorelle in particolare. Magnifiche occasioni che trovano per voi Giove e Mercurio, in altri posti, altre città, anche all'estero. Puntate sulle iniziative a lungo raggio, dato che avrete un’estate laboriosa e produttiva. Ma la notizia più bella riguarda Venere raffinata e sensuale, amore come volete voi. Ultimissime battute di Marte in Ariete, guadagnate il tempo perduto.

TORO

Amati dalle stelle, non sempre dalle persone. Si trova sempre qualcuno che avrà qualcosa da criticare, nell'ambiente professionale e in famiglia, bisogna proprio dire che non siete mai capiti fino in fondo. Ma ciò non impedisce di andare sempre più in alto e in avanti, state vivendo la vostra personale America. Luna diventa nuova nel settore delle finanze e questo rende il vostro atteggiamento più spensierato in amore. Nell’aria si può già sentire la vibrazione di Marte, sesso.

GEMELLI

È la vostra personale Luna nuova del 2024, la fase si completa alle ore 12:39, ma sin dal primo mattino e poi tutto il giorno Mercurio e Giove sono in azione per voi. Non perdete questa grande occasione che vi offrono le stelle di sorpassare anche quelli, o molti tra quelli, che si credono superiori. Seguendo il buon andamento della salute, prendetevi pure ciò che volete. Venere meravigliosa per l'amore, ma attenti nelle nuove conquiste non siate vanitosi e capricciosi.

CANCRO

Chi cerca un posto di lavoro con la massima autonomia si faccia avanti in questa fase di Luna nuova in Gemelli, avete il sostegno di Saturno che può aprire porte importanti. E non vale solo per i giovani del segno, anche voi dell’età di Giove, diciamo intorno e sopra i 50 anni, troverete la vostra occasione. Domani questa Luna sarà nel vostro segno, in amore vi aiuterà a rivivere il fascino e l’emozione del primo incontro. Nettuno dà al vostro comportamento una nota giovane e spensierata. Novità con i figli maschi.

LEONE

Molto bello questo giovedì, giorno della settimana governato da Giove il grande benefico delle stelle, siamo lieti di poter annunciare fortuna nelle questioni pratiche e nelle faccende che riguardano le vostre emozioni. Marte parla di un grande amore! Come si sono incontrati? Per caso, come tutti. Dove andavano? Si sa forse dove si va? Qualche volta le storie della vita nascono e proseguono un po’ a caso, arriverà il momento in cui avrete il vostro raccolto, di quello che state impostando anche oggi sotto la Luna nuova in Gemelli.

VERGINE

Non si tratta di vincere o di perdere, perché voi non perdete mai, diciamo soltanto che l'attuale cielo è poco adatto alla Vergine, per come la conosciamo noi e la conosce Mercurio. E allora dove è la forza delle stelle? Girano… Presto, persino prima delle vostre aspettative, saranno formidabili per gli affari. Luna nuova in Gemelli è stressante per la salute ma assicura che da qualche parte sta nascendo un nuovo successo per voi. Eventi nella vita dei figli.

BILANCIA

Nessuno è profeta in patria? Non si può generalizzare, voi avete avuto tanto e lo avrete ancora, però l'invito della Luna nuova in Gemelli non lascia dubbi, il successo e la fortuna attende in altri luoghi, lontano. Le presenze astrali nel settore dei lunghi viaggi sono anche metafora di nuove imprese professionali e nuovi amori. Annuncio di nozze in famiglia, possibili anche nascite per i vostri figli. Tutto è in movimento in questo passaggio dalla primavera all'estate, ogni tanto riposate e non pensate a niente

SCORPIONE

Luna nuova in Gemelli chiede anche un esame interiore, indaga in profondità nel vostro animo, nei vostri pensieri, porterà in superficie anche un vecchio progetto professionale, un affare, messo da parte ma mai dimenticato. Che sarà un successo! La vostra forza sono le parole, parlate e scritte, Mercurio in Gemelli prima e in Cancro poi, dopo il 17, sviluppa il vostro intuito infallibile. Voi sapete riconoscere il vero amore che vi offre quella persona sconosciuta, che avanza verso di voi con propositi anche bellicosi, intende vincere la sua battaglia passionale.

SAGITTARIO

Luna nuova in Gemelli provoca un piccolo tornado nella natura, nelle vostre collaborazioni e associazioni. Incide anche sul sistema nervoso però c'è pure un effetto positivo: indica la strada nuova che dovreste intraprendere già dopo il primo quarto in Vergine del giorno 14. Giove è il pianeta della maturità e lascia segni sul viso. Ma i vostri occhi sono sempre vivi, curiosi come quelli di un bambino, voi vincete con lo sguardo e con una risata. La concorrenza non ha vita facile con voi.

CAPRICORNO

I vostri progressi li avete fatti, ora dovete andare alla conquista di quella vetta che rappresenta il grande successo del Capricorno - arrivare dove non tutti arrivano. Luna nuova in Gemelli infallibile per gli affari economici, ma il pezzo forte è Urano in Toro che provoca situazioni giuste per la ricerca di nuovi alleati. Dopo concedetevi qualche giorno di riposo, Marte vi lascia stressati prima di iniziare il transito in Toro, domenica. Incontri passionali sono rimandati di due giorni. Mare è il luogo da preferire.

ACQUARIO

Fortuna, così semplicemente, fortuna. Per i nativi più giovani questa Luna nuova in Gemelli potrebbe diventare la Luna della loro vita, soprattutto per quanto riguarda l'amore, progetti matrimoniali, gravidanze e paternità. Anche voi sposati da molto potete considerarvi in Luna di miele. Vincenti nel campo pratico. Mercurio è il pianeta ideale per tutte le attività libere e anche lavori dipendenti, per la professione e per le questioni di casa, intesa come abitazione. Siete creativi, suscitate curiosità e anche qualche polemica.

PESCI

Donna Pesci, donna di mare. Il vostro segno è in sintonia anche con la montagna, dato il rapporto che avete con la capretta del Capricorno, ma quando si pensa a voi innamorati l’immagine del mare prevale. Anche con gli uomini, certo. Se sognate una casa al mare, con i pianeti nel Cancro sarete favoriti. Oggi è abbastanza confusa la situazione in Gemelli, Luna nuova è soprattutto un richiamo alla famiglia, genitori e figli e altri parenti, dovete seguire personalmente tutto. Anche i giovani Pesci devono dare il loro contributo, questa casa non è un albergo.