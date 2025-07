Wimbledon, una settimana da Sinner

Dopo il venerdì nero, le quotazioni del fixing tennistico azzurro all’All England Tennis and Croquet club si sono impennate. Merito di tre splendidi agenti di borsa italiani: Flavio Cobolli è stato il primo a guadagnarsi gli ottavi di finale rimandando a casa il ceco Jacob Mensik. Poi, all’ora del the, bis del nostro numero 1, Jannik Sinner, che aveva di fronte un avversario fragile e poco avvezzo all’erba, lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 del mondo. All’ora di cena, infine, Lollo Sonego, opposto allo statunitense Brandon Nakashima, numero 29 del seeding, ha vinto una furente maratona di cinque ore per 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6(10-3).

Dicevamo di Pedro Martinez, l’avversario di Sinner, un tipo simpatico che ha preso con filosofia e una punta di divertimento la sonora sculacciata rimediata sul Centre Court. In poco meno di due ore di gioco SuperJannik si è imposto mettendo a segno 46 vincenti, concedendo la miseria di cinque game e chiudendo il discorso per 6-1, 6-3, 6-1. Se poi aggiungete che il povero Martinez si è presentato alla mattanza con un guaio alla spalla che lo ha limitato al servizio, ecco sottolineata l’estrema facilità con cui la Volpe Rossa ha sbrigato la pratica. Per Sinner è il quarto ottavo di finale consecutivo raggiunto sull’erba londinese, laddove non è mai riuscito ad arrivare in finale. Trattasi, inoltre, della 77esima vittoria in carriera in uno Slam mentre qui a Londra, ha vinto in una settimana 9 set concedendone nessuno. Numeri eccelsi per il ragazzo d’oro che deve ancora compiere 24 anni e incrocerà domani le racchette con il 35enne bulgaro Gregor Dimitrov, numero 19 Atp (4-1 i precedenti favorevoli).



TABELLONE

Un ottavo sinceramente non proibitivo per il nostro in vista della seconda settimana che lo potrebbe portare, poi, a una semifinale contro Nole Djokovic e a una attesissima rivincita con Carlitos Alcaraz. Il suo nemico amatissimo. E che Sinner abbia la testa soltanto al tennis è una certezza: oggi, giornata di riposo e di blandi allenamenti, ha rinunciato a fare una capatina nella vicina Silverstone dove si corre il gran premio di Formula 1, sport che il fenomeno di Sesto Pusteria adora: «No, preferisco studiare il prossimo avversario, cucinare qualcosa di semplice e, magari, guardare la gara in televisione», ha detto. Aggiungendo: «Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è un’occasione molto speciale». E sul record tolto a Roger Federer, ovvero arrivare agli ottavi lasciando solo 17 game agli avversari (Roger 19): «Non sono interessato a queste cose». Sulla passeggiata tennistica di ieri non ha usato parole tracotanti, come suo costume: «Per come ho giocato sono felice anche se abbiamo visto tutti che Pedro aveva problemi fisici. Non riusciva a servire bene e su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto, non è stato facile per lui. Dal mio lato ho cercato di rimanere solido da fondo campo. Abbiamo avuto alcuni scambi davvero belli. È un grande onore giocare davanti a una tribuna reale dove c’è Billie Jean King in prima fila, qui arrivata a vedermi». In questa splendida giornata peccato per Vavassori-Bolelli, eliminati (7-6, 7-6) da Zielinski-Pavlasek. Si è fermata al terzo set anche la corsa di Elisabetta Cocciaretto: la marchigiana è stata eliminata dall’ex n. 4 al mondo Belinda Bencic con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6.