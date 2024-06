Le stelle di Branko, l'oroscopo segno per segno di giovedì 27 giugno

27 giugno 2024 a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di mercoledì 26 giugno 2024

ARIETE

Giorno dominato dai sentimenti. Affetto per la famiglia, amicizie, passione amorosa sempre più intensa. È in atto un cambiamento davvero importante anche per il futuro professionale, come annuncia la Luna in Pesci che si prepara per l’ultimo quarto nel vostro segno già domani sera. Non mancano resistenze alle vostre idee, ma voi siete in grado di convincere anche i più scettici. Non irritatevi così tanto per le piccole eccentricità degli altri, avete anche voi i vostri divertenti difetti. I grandi progetti non devono essere abbandonati. Genitori: più tempo con i figli.

TORO

Un giovedì felice. Proseguono benissimo le questioni pratiche, arrivano persino nuove opportunità di guadagno, ecco perché consigliamo di riempire il passaggio da giugno a luglio soprattutto con emozioni. Oggi, l'armonioso aspetto Sole-Luna vi assiste anche durante gli incontri di lavoro, specie se dovete presentare un progetto a qualche persona in alto, potete ottenere anche dei favori. Marte e Venere sono in aspetto meraviglioso per l'amore, la felicità è un obbligo, un dovere.

GEMELLI

Qualche invidioso dice che vi crescono i soldi in tasca, ma c'è qualcosa di vero, magari all'ultimo momento qualcosa vi entra sempre. Domani comincia a cambiare Luna in Ariete, sia il segno che le persone di quel segno hanno su di voi effetti sempre rigeneranti per quanto riguarda le invenzioni professionali o gli esperimenti passionali. Troverete di sicuro qualche idea speciale e rivoluzionaria. Oggi non stancatevi, Nettuno in Pesci, agita anche la barca coniugale, ma è esagerato parlare di naufragio. Seguite i parenti acquisiti.

CANCRO

Il vostro mese zodiacale si avvicina alla fase ultimo quarto che nasce domani in Ariete, molto importante soprattutto per i rapporti con il mondo del lavoro e degli affari, comprese le collaborazioni e i contatti con le istituzioni. Non è una Luna giusta per avviare nuovi affari economici, ma oggi avete per tutto il giorno a disposizione un ottimo Mercurio e uno splendido Saturno, vincerete contro ogni previsione, le stelle vi amano. Avrete altri giorni per sposarvi o innamorarvi, ma questo giovedì è davvero solare, porta grande gioia.

LEONE

I cambiamenti voluti danno una sensazione di appagamento, perché avete creato da soli il vostro successo. Anche i cambiamenti portati dal destino sono altrettanto stimolanti, se accettate qualche iniziale incognita. Per esempio, domani avviene Luna ultimo quarto in Ariete, formidabile per tutte le questioni relative ai beni immobili, proprietà ereditate, investimenti personali anche all’estero. Siate pronti a firmare subito. Bisogna correre dei rischi nelle imprese, soprattutto in un periodo in cui tanti hanno paura di osare. Anche in amore si può osare!

VERGINE

Oggi dovete affrontare difficoltà e incomprensioni nei rapporti con gli altri, Saturno congiunto alla Luna potrebbe provocare anche inconvenienti di tipo tecnico e organizzativo. Attenzione è richiesta anche nei lavori domestici. Tutto sarà più leggero se avete programmato un giorno di relax, domani la situazione sarà più concentrata sulle questioni importanti. Punti deboli nella salute: arterie, circolazione, intestino, bronchi. Un po’ di divertimento per lo spirito.

BILANCIA

Domani e sabato ci attende tutti un esame non da poco, presentato da Luna ultimo quarto in Ariete, influsso che coinvolgerà tutto il Paese, per voi significa obbligatorio controllo delle collaborazioni professionali vecchie e nuove, associazioni d’affari, società. Pensateci oggi, cosa sarà necessario modificare o cambiare definitivamente. Venere sempre in Cancro vi farà scoprire, forse per la prima volta quest’anno, che non si vive di solo successo e di solo denaro. Mercurio agitato disturba le vie respiratorie.

SCORPIONE

Un viaggio, intrapreso sotto un Mercurio così invogliante, Luna che naviga felice nel mare dei Pesci e che vi porterebbe anche alla fine del mondo accanto al profondo Nettuno, riserva occasioni di nuove avventure d’amore, ma anche di nuovi affari, che stando seduti sulla solita poltrona mai potreste trovare. Splendida Venere, la fortuna è accanto ai giovani sposi che cercano una casa e sognano un figlio. Successo nella vita di relazione, che porta anche risultati professionali, affari.

SAGITTARIO

Domani ci sarà un’altra Luna, non abbiate fretta oggi! Perché rischiare investimenti quando la Luna non è adatta alle questioni economiche e professionali, a meno che non abbiate progettato e organizzato a perfezione tutto quanto già molto tempo fa. In questo caso, Saturno premia il talento e l’impegno, andrà ancora meglio se avete accanto collaboratori validi. La salute è leggermente toccata da Giove, controllate i punti deboli e seguite le indicazioni mediche. Una cautela particolare per le persone di 50-65 anni. Un viaggio rilassa.

CAPRICORNO

Il bene che date alla famiglia, per non parlare dei figli, sarà ripagato un giorno, ma non è questo il problema - voi fate tutto con amore e solo per amore. Per questo vi dispiace essere contrastati, non compresi. Domani cambia una Luna severa in Ariete, stressante per la salute, per questo vi invitiamo a parlare in famiglia oggi stesso, discutere con il coniuge, figli e parenti. Luna in Pesci è buonissima per le questioni scritte e incontri, brevi viaggi. L’ambiente migliore per voi è il mare, non dimenticate che siete una capretta con la coda di pesce.

ACQUARIO

Voi sapete farvi strada, sapete volare, vedete il mondo e le possibilità che presenta da ogni angolazione, ma adesso bisogna mettere insieme quello che è stato iniziato e non correre rischi nuovi, in affari. Mercurio diventerà presto instabile e anche un po’ ladro in Leone, prima di luglio consegnate i documenti in mani esperte e fidate. Giove è sempre generoso con voi e non manca di farvi sentire il suo amorevole influsso, fortuna anche in amore.

PESCI

Giugno si concluderà con un vostro personale successo, quale che sia la vostra età o professione. Avete fortuna ma bisogna partire veramente con il massimo della diplomazia, assistenza legale o di altro tipo. Imperdibile anche oggi Luna nel segno, se non vi siete ancora dichiarati in amore, se non avete ancora fatto la vostra domanda di matrimonio, se cercate una nuova relazione. Sarà superiore a qualsiasi altro rapporto vissuto fino adesso! Così assicura il Sole che splende nel punto centrale del vostro cielo, quello che annuncia persone da fuori, bellissime.