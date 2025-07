Sinner, lo scontro a Wimbledon con i suoi allenatori prima del match con Shelton

Wimbledon è giunto alle semifinali e ancora una volta può accogliere Jannik Sinner, dopo che il numero 1 del mondo ha dato il meglio di sé contro Ben Shelton, battendolo in soli 3 set. Ora ci sarà la rinnovata sfida al mito Novak Djokovic, lui sì invece vittorioso sull’altro italiano, Flavio Cobolli. Non è stata una vigilia facile per Sinner, fisicamente e mentalmente. Il passaggio del turno contro Dimitrov, ritiratosi per forfait, non lo aveva messo di buon umore e in più ci si è messo il dolore al gomito a fargli rischiare seriamente di poter continuare il torneo. Ha fatto degli esami Sinner, ha cancellato un allenamento, si è limitato a un palleggio indoor di una ventina di minuti. Poi, però, è tornato sull’erba e ha strapazzato Shelton.

Nell’avvicinarsi all’ultimo match, insomma, è salita molta ansia e tensione e, una volta concluso il quarto di finale, è stato chiesto a Sinner il perché di tanto mistero prima di una partita che lo ha visto in forma smagliante: "A volte sono uno che tiene le cose private, non voglio avere attenzioni inutili su di me". Segno evidente del suo solito carattere, schivo e riservato. Altrettanto sincero, però, perché Sinner ha ammesso di aver avuto una divergenza di vedute con i suoi allenatori: "Abbiamo discusso, perché mi avevano consigliato di non allenarmi, io volevo invece e così abbiamo giocato per una ventina di minuti".

