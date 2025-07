Reazione a Catena, "troppe sere di fila": sospetto a fine puntata

Le Pari e Patta, nuove campionesse di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono riuscite a battere gli Appuntamenti, campioni in carica per meno di una settimana. E nella puntata di ieri, mercoledì 9 luglio, hanno confermato il titolo. Il team è formato da Stella, Sara e Valentina, tre sorelle accomunate dalla passione per gli scacchi. Le tre hanno rivelato anche di essere state campionesse regionali in questa disciplina per quattro anni consecutivi. Dalla loro hanno dimostrato di avere una perfetta sinergia. E infatti nel gioco dell'Intesa vincente hanno superato gli ex campioni imponendosi con 10 parole contro 5.

Prima di essere sconfitti, gli Appuntamenti, formati da Leonardo, Biagio e Riccardo, che a loro volta avevano eliminato le Trerapiste, avevano guadagnato in totale 60.884 euro. Durante il loro percorso, avevano indovinato tre soluzioni nel gioco dell'ultima parola e centrato 12 termini esatti nella sfida dell'Intesa vincente. Dopo aver spodestato le Trerapiste nella puntata del 5 luglio, i tre hanno continuato la loro marcia fino a martedì 8 luglio, quando sono stati sconfitti dalle sorelle scacchiste. Nella puntata di ieri le Pari e Patta hanno vinto 7.875 euro indovinando l’ultima parola, “Completo”. In totale, dunque – dopo i 2.266 euro vinti due giorni fa – il montepremi delle campionesse è salito a 10.141 euro.