Retegui d'Arabia: l'Atalanta sconvolge il mercato italiano

Victor Osimhen è a un passo dal ritorno al Galatasaray. Il 26enne centravanti nigeriano, in prestito in Turchia nella passata stagione, non intende restare in Serie A e il club di Istanbul è pronto ad accontentare le richieste del Napoli. Aurelio De Laurentiis non fa sconti rispetto alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro e i vertici del Galatasaray sono in Italia per chiudere. Definita la cessione, per gli azzurri sarà il momento di reinvestire il tesoretto.

L’obiettivo numero uno per l’attacco è Darwin Nunez, 26enne attaccante del Liverpool. L’uruguaiano non è un intoccabile per i Reds, ma serviranno almeno 60 milioni. L’alternativa più economica è Lorenzo Lucca (24 anni) dell’Udinese, valutato 30 milioni. Nel caso in cui il Napoli dovesse risparmiare sul centravanti, attenzione alla pista Ademola Lookman (27), da sempre tra i preferiti del tecnico Antonio Conte. Spesso il mercato è un gioco di incastri e, infatti, proprio l’Atalanta segue Lucca, pista prioritaria se dovesse partire Mateo Retegui (26), il quale ha già accettato la proposta faraonica dei sauditi dell’Al Qadsiah da 20 milioni di euro a stagione. La Dea chiede 70 milioni per il cartellino: la fumata bianca è vicinissima.

Passando al Milan, ieri è stata la giornata della presentazione di Samuele Ricci (23), arrivato dal Torino per 23 milioni. «Non ho esitato un secondo quando ho saputo del Milan. Un sogno giocare con Modric», le sue prime parole da rossonero. Il Diavolo spera di completare la mediana con Ardon Jashari (22), il quale sta rifiutando tutte le proposte: vuole solo il Milan. Il Brugge, però, non ha ancora accettato l’offerta da 35 milioni, bonus compresi. In uscita, si complica la cessione di Malick Thiaw (23): il centrale tedesco ha rifiutato il Como, facendo saltare un affare da 25 milioni.