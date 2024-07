Branko, l'oroscopo di oggi mercoledì 24 luglio

24 luglio 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 24 luglio.

ARIETE

Prosegue il tempo magnifico delle stelle che lanciano verso l’Ariete influssi più incisivi e coraggiosi. È possibile proprio nel pieno delle vacanze estive centrare un grande traguardo professionale e finanziario. Siete generosi con la famiglia, ma i soldi giungono graditi anche ai vostri amanti. Questa esuberanza è dovuta anche a Mercurio molto vivace dal Leone alla Vergine, vostro complice anche nelle conquiste d’amore. La prossima notte una stella cadrà sul vostro cuore innamorato – l’altra, o l’altro, non avranno difese. Molto passionale Venere e Marte.

TORO

Nulla avete da rimproverare all'odierna Luna che transita in Pesci. Felice per i vostri incontri e discussioni. Sarà ancora più importante quando arriverà nel vostro segno e diventerà ultimo quarto, potete prendere sin da adesso le vostre decisioni in tutto quello che non è più adeguato al nuovo corso della vita. Mercurio passa domani in Vergine e sarà in quella fortunata posizione fino a Ferragosto, insieme a Nettuno porterà un’onda romantica per l’amore, avvicina agli amici che avete un po’ trascurato. Urano aumenta il magnetismo, attira persone influenti verso il Toro.

GEMELLI

Liberatevi delle tensioni accumulate se non volete che aumentino sotto questa Luna in Pesci e Mercurio che passerà domani in Vergine, contrastato con Marte e Giove nel vostro segno. Evitate attività fisiche pesanti, sport aggressivi, fate un salto dall’estetista, Saturno invecchia la pelle, e poi… Via! Fate benissimo ad andare avanti, grandi stelle proteggono gli affari e il vostro amore, Venere e la reginetta delle notti sentimentali, sempre romantica anche sulla spiaggia. Del resto, lei è nata dalla schiuma del mare a Cipro. Pensate di fare un salto, là?

CANCRO

Giorno splendente, Luna in Pesci, una fanciulla in fiore come quella di Proust, la Provenza con la Costa Azzurra sarebbe la meta di una vacanza molto in sintonia con il vostro bellissimo cielo di luglio. Solo alla fine del mese, Mercurio in Bilancia potrà creare malcontento, adesso però siete in una botte di ferro per quanto riguarda gli affari economici e pure il lavoro. Il merito è anche della facilità di parola che avete, del tempismo, senso delle opportunità. Amate come vi pare e quanto volete, ma sempre con un pensiero al business.

LEONE

Vita! Sole, vostro padrone astrale, apre una stagione molto buona per il successo, guadagno. Cercate di impostare iniziative e nuovi affari oggi stesso, approfittando di Mercurio nel segno che andrà domani in Vergine fino a Ferragosto, ma sarà comunque sempre positivo e attivo nel campo lavorativo e del guadagno. Dovete però ripartire dalla famiglia e dall’amore, avete una splendida Venere nel segno che vi rende padroni nelle conquiste e anche nel matrimonio. Siete unici.

VERGINE

I segreti della vostra vita. E Sole in Leone è come una vecchia cassapanca piena di cose ormai fuori tempo, meglio tenerla in soffitta. Gli attacchi degli avversari e concorrenti vanno respinti con ironia. Quello che dovreste evitare è la folla, almeno state attenti quando camminate per strada, Luna si avvicina a Saturno e Nettuno, avrete la vostra porzione di stress anche senza andare in giro. Tralasciate argomenti professionali e di affari. Curioso effetto di Marte sull'amore, dopo il litigio ci saranno momenti molto passionali, non avete ragione di essere così gelosi.

BILANCIA

Profumo di limoni, mirto e oleandro, sulla vostra vacanza al mare, meritata e guadagnata con il duro lavoro in inverno e la scorsa primavera. Stimolante anche il profumo degli abeti e degli aghi di pino se fate la vacanza in montagna, ma un pensiero deve essere sempre proteso verso la carriera, perché non si può mai sapere quando e da dove potrebbe arrivare un’offerta. Farete grandi cose e vivrete forti emozioni tutta l’estate ma non perdete questa Venere follemente sexy. Il coniuge dice che siete stati un po' insensibili ultimamente. Mercurio vi descrive litigiosi.

SCORPIONE

Mattinata molto attiva, Luna entra in Pesci guardata con ammirazione da Saturno e da Nettuno: azione! In amore e in qualsiasi altro campo. Ma dovete fare tutto da soli, o con un’altra persona al massimo, visto che non amate i gruppi e certamente non siete tipi da campo largo. Dovreste avere una repubblica tutta vostra, ma dato che ciò non è ancora possibile, per colpa di Mercurio, domani forse chissà… Mercurio andrà in Vergine fino a Ferragosto, tante cose succederanno anche in amore. Ma non dovete fare sconti a nessuno!

SAGITTARIO

Luna in Pesci, domani Mercurio passa in Vergine, con tutta la buona volontà non sarà possibile portare a termine tutti i progetti. Siete un po’ retorici quando parlate del vostro lavoro, ripetete concetti espressi dagli altri, rimandate, se voi stessi capite di non essere originali. Sarà invece originale e molto intrigante un viaggio all’estero. Ogni mezzo è buono per lasciare tutto e scappare da qualche parte con l’amore. I Paesi in sintonia con il Sagittario sono: Slovenia, Croazia, Ungheria. In tutti questi luoghi troverete tracce inconfondibili di Sissi.

CAPRICORNO

Amore, soltanto e finalmente amore! Se c'è un problema di vecchia data, magari da anni, adesso può essere risolto definitivamente e per la soddisfazione di entrambi, potete contare su un cielo senza macchia. Oggi e domani Luna è in Pesci congiunta a Saturno, cioè il vostro principale pianeta, una combinazione che assume il significato di fortuna anche per le questioni domestiche, professionali e finanziarie. Preparate le carte e firmerete domani, quando ci sarà il passaggio di Mercurio in Vergine, che aprirà alle possibilità mai prese in considerazione.

ACQUARIO

La resistenza fisica e nervosa è diminuita per effetto del Sole in Leone, però la ripresa è veloce con Marte super attivo nel punto più luminoso del vostro oroscopo, Gemelli, segno che governa anche l’amore e la fortuna, intesa nel senso classico della parola. La vita dell’Acquario è imprevedibile, con voi non si può mai dire e non si può mai sapere dove troverete il pane per i vostri denti. Il corteggiamento inizia in mattinata, questa sera Giove compie l’atto.

PESCI

Lascerà un dolce ricordo questa Luna di luglio, nel segno oggi e domani, congiunta a Nettuno, canto d’amore assoluto. Il respiro del mare, il profumo dei limoni, il fuoco dell’Etna in sottofondo, il suono della musica si unisce al rumore del mare, questo è il vostro ambiente zodiacale, Calabria. La vera conquista dell’estate è la vostra ritrovata forza interiore. Mentre pensate alla soluzione di questioni complicate, create dai figli o dai coniugi, cominciate a studiare cambiamenti nelle collaborazioni.