Branko l'oroscopo di oggi giovedì 22 agosto

22 agosto 2024

ARIETE Vacanze addio! Come ogni anno Sole in Vergine chiama al lavoro, studio, affari. Ciò non significa che mancheranno occasioni di divertimento e di amore, da oggi all’inizio dell’autunno. Il fatto è che vi conviene ripartire subito con nuove iniziative. Siete fortunati, il nuovo mese inizia con Luna nel vostro segno, esercitatevi in nuovi giochi di seduzione. Chiedetevi: certi rapporti servono al successo?

TORO Incontri mille persone e non succede niente. Poi incontri una persona e la tua vita cambia radicalmente per sempre. Questo potrà succedere a voi che siete soli nel mese della Vergine, che inizia questo pomeriggio e sarà già sabato operativa sul piano sentimentale. Sarà un periodo incredibile per i tre segni di terra che vivono un rinnovamento sotto gli influssi di grandi pianeti.

GEMELLI Inizia il mese della Vergine, dove transita anche Venere, influssi che mettono nuovamente in primo piano la famiglia. I giovani, le persone sole non hanno preoccupazioni, però, devono partecipare alla vita in casa. In primo piano una importante figura di uomo. L’amore oggi è gratificato dal passionale aspetto Marte-Luna, incontri previsti durante i viaggi.

CANCRO Rientro alla base non proprio pacifico, Luna è in Ariete, chiede cautela nella salute e disturba i rapporti con le persone autorevoli. Collaboratori, soci, colleghi, superiori, dipendenti… però questa volta avete un atteggiamento dinamico e intenso che deriva dalla forza del Sole in Vergine. Non servono denari, oggi avete bisogno solo di un amore unico. Che non manca.

LEONE Ciao, Sole! Oggi alle ore 16:55 si conclude la stagione del compleanno, ma i bimbi nati entro quest’ora sono del Leone – auguriamo loro una vita lunghissima e felice. Il mese della Vergine, segno che è un po' la vostra principale cassaforte inizia benissimo proprio per le questioni economiche. Mercurio nel vostro segno è in aspetto con Luna in Ariete, fortuna anche con la moneta straniera. Molto amore!

VERGINE Auguri! Il mese più importante dell’anno, che è la stagione di compleanno di voi tutti, inizia con l’arrivo del Sole nel segno, alle ore 16:55. Il transito del Sole è, questa volta, in un aspetto che non si vedeva da molto tempo, cioè, con quattro giganti – Saturno, Nettuno, Giove, Urano. Qualcuno dovrà cambiare questa vita, se è arrivato fino a questo momento con un peso sul cuore. Un amore non realizzato da dimenticare, un nuovo amore è in arrivo subito.

BILANCIA Il passaggio del Sole in Vergine, segno che precede il vostro, significa che anche il vostro anno si sta avviando alla conclusione e inizierà uno nuovo tra un mese. Sarà un autunno caldo anche per voi, per questo conviene subito cominciare a studiare nuove tecniche di lavoro, nuove strategie, soprattutto un nuovo linguaggio. Voi non potete esprimervi come tutti gli altri, siete figli di Venere, e dovete distinguervi. Emicrania molto forte.

SCORPIONE Oh, finalmente, amore! A essere pignoli dobbiamo dire che Venere in Vergine è più interessata ai soldi che alle gioie del sesso, però… dal pomeriggio avrà vicino il Sole e l’aspetto con Marte e Giove, persino Urano in opposizione reagisce in maniera sorprendente, questo amore si farà! Certa una nuova passione propiziata dalla Luna, ottima per la professione e le finanze.

SAGITTARIO Sole entra in Vergine e apre un mese abbastanza severo per i rapporti professionali, agitazione ambientale, energie fisiche, qualche discorso di troppo in famiglia. Noi dovremmo per forza considerare i possibili effetti delle quadrature con Saturno e Nettuno e le opposizioni di Giove e Marte, ma precisiamo che proprio queste forze sono segnali di battaglie vincenti per il successo. Meno esaltante l’amore, ma oggi Luna arietina è sexy.

CAPRICORNO Viva le donne! Non abbiamo mai nascosto il debole per la donna Capricorno, siamo lieti di poter prevedere giorni nuovi e felici. Anche l’uomo avrà molto dal Sole in Vergine, ma sono i pianeti così detti “lenti” che determinano una situazione quasi incredibile per voi tutti. Capricorno risplende in una nuova luce. Fortuna, caso, o genetica? Tutte e tre.

ACQUARIO È veramente piena d’amore, Luna in Ariete, annuncia il nuovo positivo Sole in Vergine dove illumina subito Venere, Marte, Giove. Come siete fortunati. Vivrete momenti che non vi sono riusciti nei giorni passati. Esiste ancora il pericolo di inganni, ma questa è l’occasione giusta per chiarire definitivamente con qualcuno. Un lavoro di restauro è richiesto anche nei rapporti di amore meglio riusciti.

PESCI Sensibili come siete voi avrete già recepito qualcosa di nervoso nel vostro comportamento. Nettuno è un trasmettitore che porta veloce notizie in anticipo, agitazione nei rapporti stretti e collaborazioni. Questo il primo effetto del Sole in Vergine, opposizione. Dovete osare qualcosa di clamoroso: demolite, costruite, abbandonate, cercate, legatevi a una nuova persona o a una nuova idea. Auguri.