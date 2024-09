Oroscopo di Branko di mercoledì 11 settembre: "Tanto vale dire tutto", il segno come un libro aperto

11 settembre 2024 a

Ariete

La tradizione attribuisce a Mercurio il governo del mercoledì, giorno dedicato al commercio, mercati, scambi. Voi potete contare sull’incondizionata protezione di questo alleato, oggi siete sostenuti anche dalla Luna e Giove - un classico per le vincite, se vi interessa l’argomento. Primo quarto porta ottimismo, premia una lunga attesa, apre nuove possibilità per le persone sole. I nuovi amori che nascono adesso sono spesso per la vita.

Toro

Soldi guadagnati e soldi che non provengono dal lavoro personale, ma anche discussioni intorno ai beni che avete in comune con gli altri. Quello che fino a ieri non pareva possibile, potrebbe accadere oggi - un colpo di fortuna in affari e in amore. Certe questioni familiari non sono ancora sistemate ma questa crescente Luna fa ben sperare, forse l’effetto sull’amore è un tantino sdolcinato, ma ci sono delle coppie che devono essere… zuccherate.

Gemelli

Disturbi digestivi provocati dall'aspetto Luna-Nettuno, forse c’è qualche altro segnale di debolezza, ma non prendetevela con le persone vicine, basta ritirarsi un po’. La pressione del Sole vi ha fatto perdere un po’ di smalto, non avete la solita sicurezza nel trattare affari e lavoro. Ma ci sono anche delle sorprese, che procura Giove, indica la nascita di nuove intese e vi ricorda l’appuntamento con uno specialista. Forse un ortopedico.

Cancro

Anche questo mercoledì può diventare un ottimo giorno per la vostra attività, Luna in cambiamento di fase proprio nel settore del lavoro crea situazioni giuste per un cambio di rotta. Il lavoro in proprio potrebbe usufruire anche di un’altra particolarità: l’autoesaltazione. Qualcuno vi tiene d’occhio e medita di darvi un importante incarico. Anche politico. Concluderete il giorno con un momento speciale in amore. Anche voi sposati da molto.

Leone

Anche la tradizione contadina attribuisce alla Luna primo quarto effetti positivi per la campagna e gli animali, noi osservando l’aspetto che si forma - tutto a vostro favore - con Venere e Giove favorisce nuovi incontri che sono spesso per la vita. Può anche darsi che uno si risveglia un bel mattino felice di trovarsi da solo, l’amore non c’è più… però è stato comunque bello, come diceva quel film: c’eravamo tanto amati. Soldi sicuri.

Vergine

Oggi è bene non essere troppo in vista, restate un po’ in disparte, non assumete posizioni drastiche nemmeno nel lavoro che pur va bene. Se siete preparati psicologicamente per questa Luna in Sagittario, sarà più facile risolvere qualche problema domestico. In amore fate finta di non sentire certe parole. Intoppi e ritardi in viaggio. Luna pesante per il vostro stomaco, gambe e braccia. Controllo medico.

Bilancia

Quando la Bilancia brucia dal desiderio, tutto il mondo se ne accorge, non dovete nascondere la passione. Marte, purtroppo, risveglia la gelosia, vostra e dell’altra persona, possessività, capricci, ma diciamo che tutto fa parte del gioco, fatevi prendere in braccio come bambini! Luna in Sagittario è irrequieta anche per voi, ma è pur sempre una Luna ottimista, complice della vostra fortuna. Avete tutte le carte in regola per imporvi definitivamente!

Scorpione

Prima uno sguardo alla forma, estetica, salute. Quando vi sentite bene con voi stessi riuscite ad agguantare le occasioni per la carriera e gli affari. Presentatevi, fatevi conoscere, non sotto un’altra luce ma nella vostra verità. Restate fedeli ai vostri principi, ideali, state costruendo anche il futuro dei vostri figli. Questo cantiere, questa nuova costruzione, richiederà un anno di tempo. Nuove responsabilità anche in amore.

Sagittario

Qualche difficoltà di intesa con le persone vicine, Nettuno in Pesci tocca la famiglia, Mercurio il lavoro, Giove il matrimonio, il fatto è che avete grandi responsabilità verso gli altri ma anche verso voi stessi. Cosa che spesso trascurate. Ogni settore della vita ha una sua brava stella, diciamo che siete testimoni del tempo. Luna ancora splendida nel segno è stimolata da Venere, la fortuna potrebbe arrivare dalla direzione opposta a quella che voi guardate. Stomaco, fegato.

Capricorno

Lo diciamo sempre a tutti i segni che Venere in quadratura può avere due effetti: agita l’amore ma porta nuovi incontri a chi è solo. Si avvicina una Luna molto bella, qualcuno sarà improvvisamente interessato a voi, ma anche i vostri occhi potrebbero posarsi su un nuovo soggetto. Un’altra volta ricordiamo che i vostri transiti “minacciano” relazioni scandalose, decidete voi. Non fatevi contagiare dalla retorica delirante che regna sovrana e avrete il vostro successo, il vostro guadagno.

Acquario

Approfittate della Luna primo quarto per sistemare le questioni legali e le proprietà, soprattutto per dare più gioia al vostro amore. Il colore verde di Venere si mischia al grigio di Mercurio, forse dovreste indossare una immaginaria divisa grigio-verde, quella dei soldati. Marte infatti è in questo momento un vostro generale nel lavoro, carriera, affari. Particolarmente prezioso per i giovani Acquario che adesso iniziano un importante percorso di vita, amore, studio. Viaggi!

Pesci

Siete un libro aperto, tanto vale dire tutto, partendo dalla famiglia. Nelle collaborazioni, affari, scattate solo se avete la sicurezza di un valido ricambio. Tempo di esami per il vostro segno, non vi sentite sicuri nell’ambiente, con certi collaboratori, ma si tratta di problemi che presentano soluzioni e saranno a voi favorevoli. Saturno, precisiamo, brucia solo iniziative non più valide. Protezione straordinaria di Venere e Marte per il vostro amore. Se nasce un nuovo incontro, durerà.