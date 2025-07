Jannik Sinner, sfondone con Kate Middleton: "Ma come la devo chiamare?"

Jannik Sinner ha scritto una pagina indelebile di storia del tennis italiano conquistando per la prima volta il titolo a Wimbledon, ma a far notizia nelle ore successive alla finale è stato anche un momento di incertezza protocollare durante la premiazione. Subito dopo la vittoria, infatti, il tennista azzurro si è trovato davanti la Principessa del Galles, Kate Middleton, e ha esitato prima di rivolgerle la parola. Il suo dubbio, sussurrato con un filo di voce, è stato colto dalle telecamere e dai microfoni presenti: "Ma... devo chiamarla Sua Altezza?".

La scena si è svolta nel celebre Royal Box, dove la famiglia reale assiste tradizionalmente alle fasi finali del torneo. Dopo aver superato in finale Carlos Alcaraz con una prova di grande solidità e freddezza, Sinner ha seguito le indicazioni del cerimoniale e si è avvicinato alla Principessa, vestita in un abito blu firmato Roksanda. Con passo misurato e il cappellino ancora ben calcato in testa, il tennista è apparso per un attimo spaesato, chiedendosi a bassa voce: "Her highness...?" ("Devo chiamarla sua altezza?").

Kate Middleton ha risposto con un sorriso, gestendo la situazione con l’eleganza che le è consueta. Accanto a lei erano presenti il principe William e i figli George e Charlotte, quest'ultima come sempre molto notata dal pubblico.

Il momento è diventato rapidamente virale, complice la spontaneità di Sinner, che dopo due settimane intense sull’erba londinese si è mostrato per un attimo meno campione e più ragazzo comune. Un dettaglio che non ha offuscato la portata della sua impresa, ma anzi ha contribuito a renderla ancora più umana.

