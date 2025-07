Paolo Bertolucci, la dedica dopo il trionfo di Sinner: Italia in lacrime

Paolo Bertolucci è da sempre un innamorato di Jannik Sinner. L'ex tennista azzurro, impegnato su Sky Sport per la telecronaca della finale di Wimbledon, non è perciò riuscito a trattenersi alla prima vincente dell’altoatesino, soprattutto all’interno di un match in cui il servizio, soprattutto nei primi due set, non gli è stato molto d’aiuto.

Il primo ace Sinner lo ha scaraventato a terra dopo un’ora e quarantatré minuti, un’enormità. Per sua fortuna, è poi riuscito a trovare il modo di essere più incisivo e ha portato a casa un match storico, vincendo Wimbledon per la prima volta e come primo italiano di sempre.

Nel terzo set, sull’1-1 tra lui e Alcaraz, c’è stato un momento in cui Bertolucci, Elena Pero e Ivan Ljubicic si sono emozionati e l’ex-campione di Coppa Davis non si è trattenuto dall’esclamare un sincero: “Che goduria!”. Punteggio di 15 pari e sul 3-2 in favore di Alcaraz, Sinner ha servito un ace a uscire da destra e Bertolucci ha apprezzato il gesto tecnico: “Dopo un errore, trovare subito l'ace così è importantissimo".