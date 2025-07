Temptation Island, la decisione di Mediaset: i fan impazziscono

Il successo travolgente delle prime due puntate di Temptation Island è innegabile. Il reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, sta registrando numeri da record, uno share supersonico, tanto da imporsi come il programma rivelazione dell’estate. Gli ascolti hanno superato nettamente quelli ottenuti da altri titoli di punta come Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, La Talpa e The Couple. Il confronto, in verità, è impietoso.

E dinnanzi a performance così convincenti, Mediaset avrebbe deciso di premiare l’interesse del pubblico con un regalo inatteso: un episodio in più rispetto a quanto inizialmente previsto. A rivelarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela in un’anticipazione pubblicata su Dagospia: “È il fenomeno televisivo dell’estate e il pubblico potrà godersi una puntata in più”.