L'oroscopo di Branko di lunedì 16 settembre: "Disordine, documenti e affari..."

ARIETE In amore, qualche volta voi stessi non sapete cosa volete. Le stelle sembrano distratte per la vita sentimentale, specie Venere e Marte che proseguono un duello a distanza fra loro ma che voi sentite molto vicino, nel vostro rapporto di coppia e nel matrimonio. C’è ancora un po’ di preoccupazione per come procedono i progetti che vi vedono concentrati e impegnati da tempo, Mercurio però è positivo nel campo delle finanze, avrete il risultato sperato entro domenica.

TORO Anche l’odierna Luna è agitata nelle prime ore del giorno, ma questa volta si tratta di una stupenda agitazione nella vita sentimentale. La passione raggiunge una punta sublime quando inizia a formarsi il plenilunio in Pesci. Nasce nel settore degli incontri e amicizie, procura insieme a Marte brividi passionali anche nel matrimonio. Le azioni personali nella professione e in affari sono tutte fortunate, scegliete l’argomento e la persona che più vi interessa per la vostra carriera.

GEMELLI Mercurio crea disordine nelle carte, documenti, affari. Non è proprio il caso di discutere con chi vi critica o non approva le vostre idee, rischiate di perdere la calma. Siete ripartiti alla grande nel vostro lavoro e anche in famiglia, è normale un momento di stress fisico e mentale che la nascente Luna piena in Pesci rischia di aumentare. Giove apre una porta, arriverà qualcuno che avrà un ruolo importante nella vostra vita. Almeno per soli tre giorni evitate di fare guai. Salute.

CANCRO Meravigliose labbra. Luna cresce e splende in un cielo lontano ma amico, stimola Marte nel vostro segno e questo insieme a Nettuno è un grande influsso per la vita sentimentale, questo amore si farà, lo voglia o non lo voglia Venere! Se sposati, dovete calmare il coniuge, un compito che sapete svolgere bene quando vi sentite in vena, e oggi lo siete. E allora avanti anche con le imprese professionali e di affari, ma che siano iniziative davvero al massimo delle vostre possibilità.

LEONE Non dovete prendere tutto così a cuore, non tutti i problemi sono così importanti, soprattutto, non sono impossibili da risolvere. Le questioni professionali e finanziarie vanno viste anche con un po’ di distacco, freddezza logica che permette di valutare meglio le possibilità che arrivano con Luna piena in Pesci. Nel prossimo periodo l’agenda sarà piena di appuntamenti, probabilmente anche con avvocati. Improvvisamente arriva un evento emozionante in amore. Che sarà?

VERGINE La pioggia cadrà. Pensiamo naturalmente alla pioggia benefica, non a questa Luna che sarà piena in Pesci mercoledì e che crea problemi nei rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Ma è anche acqua che rigenera, un preciso segnale del destino, aspettate tranquilli, senza stancarvi fisicamente. Saturno è un pianeta arido sotto il profilo emozionale, ecco perché siete così assettati di affetto e di amore, ma le stelle dicono che non mancano nella vostra vita.

BILANCIA Questi sono giorni di vigilia: l’autunno, la vostra stagione, inizia domenica 22. Con l’arrivo del Sole aumenterà la grinta, che ora Marte toglie, e l’entusiasmo per la realizzazione di tante bellissime previsioni che vi abbiamo riportato durante l'anno. Luna piena si forma nel settore del lavoro quotidiano e della salute - tenete sotto controllo i punti deboli che possono essere toccati da Saturno e Nettuno. Ovunque andrete, Venere e Giove vi assicurano amore e fortuna.

SCORPIONE Quella casa al mare, se la sognate e ancora non la possedete, un giorno sarà vostra. Così assicura Luna in Pesci che diventerà piena nei prossimi tre giorni. È questo segno ad avere un ruolo fondamentale nel vostro oroscopo per il successo professionale e naturalmente anche per l’amore. Liberatevi dall’ansia presente nelle prime ore del giorno, c’è un pensiero che riguarda la famiglia e soprattutto le figlie in età da marito, al tramonto però ascoltate: suona la fisarmonica.

SAGITTARIO Ultima settimana di Sole in Vergine, influsso che produce ancora una notevole stanchezza fisica, dovuta anche all’eccesso di lavoro e degli impegni familiari. Ma è mai possibile che non riusciate a darvi da soli una regolata? Oggi, mentre inizia a formarsi Luna piena in Pesci, trovate tempo per voi stessi e anche per il vostro amore che vi rimprovera di essere trascurato. La vostra insolita, pazza estate si concluderà con Venere, la vostra isola di Arturo.

CAPRICORNO Non è mai sbagliato ricordare che siete toccati da influssi di grandi pianeti, che assicurano successo e benessere materiale, ma avete contro Marte che provoca situazioni di stress, agitazione, impazienza. In questi tre giorni mentre il mondo ammira lo spettacolo della Luna piena in Pesci vi renderete conto che non è tanto o solo questione di soldi. Sera bellissima per uscire, ricevere amici, dare una festa.

ACQUARIO Producete e seminate, in ogni campo. Avete il privilegio di essere aiutati da buoni pianeti, la situazione ci sembra ben riscaldata per fare un grande passo anche in amore. Quasi sicuro il sostegno della dea fortuna, niente eccessi però! Grande lo scudo protettivo di Giove-Saturno, non vi dovete arrendere alle pressioni dell’ambiente professionale ma nemmeno della famiglia. Siete continuamente valutati, per questo dovete essere preparati ai possibili attacchi. Carezze in amore.

PESCI È la vostra Luna piena che si forma nel segno tra oggi e mercoledì, influenza i destini del mondo, figuratevi se non farà qualche importante azione per la vostra vita, naturalmente a vostro favore. Illusioni, buongiorno! Ecco dai sogni impossibili vi dovete guardare, dice Saturno, ma la forza straordinaria che assicura Marte vi permette di andare avanti e quando voi arriverete, nel lavoro e nel privato, potrete dire: molti si sono fermati davanti a questo scoglio. Ubriachi d’amore.