Giorgia Meloni "Regina della rete": in un report, la forza del premier

"Giorgia Meloni a poco meno di tre anni dalla vittoria elettorale, mantiene salda la sua posizione di centro di gravità dell’attenzione digitale che le leadership politiche riescono a catturare sulle singole piattaforme e complessivamente in rete. La premier si conferma ancora una volta la 'Regina della rete'". A confermarlo i dati forniti da Arcadia, secondo cui questa volta la premier riesce ad aggiudicarsi due risultati che fino a poco camminavano separati: infatti, non solo i suoi account social crescono più velocemente di tutti gli altri, ma per la prima volta dal 2022, riescono anche a ottenere complessivamente il maggior numero di reaction. Una caratteristica non da poco se si considera il traguardo elettorale del 2027. Il motivo? A far registrare le migliori performance sono due piattaforme con un pubblico ben preciso: TikTok e Instagram. "Adesso, seppur considerate ancora vuote metriche di vanità, l’intensità e la consistenza dell’interazione, briciola di una quotidianità digitale, tra il leader e i follower rappresentano una proto-comunicazione, sono la misura dell’attenzione digitale, senza la quale nel tempo della fragilità e della volatilità delle leadership, non ci può essere alcun processo di fidelizzazione o di conversione del consenso. Nel 2027, per la prima volta avrà diritto di voto una generazione pienamente digitale e connessa, di italiani nati nel 2009 anno in cui Facebook – il social media più diffuso e anziano – sbarca ufficialmente in Italia". Una generazione di adolescenti che 'a differenza delle generazioni precedenti non hanno conosciuto un mondo senza smartphone, social media o accesso costante a Internet (vedi G. Riva Io, noi, loro. Le relazioni nell’era dei social e dell’IA)".

Ma non è tutto. In questa edizione del Club dei Milionari si segnalano le seguenti performance: 1. I buoni risultati per crescita di nuovi follower dei leader del campo largo che non hanno fandom corposi, ma che fanno segnare degli incrementi percentuali significativi: Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Riccardo Magi; 2. Il primato di Giorgia Meloni che in questo primo semestre riesce a far crescere i follower delle quattro piattaforme principali di 1.290 milioni. In particolare di Instagram a far registrare l’incremento maggiore con 482 mila nuovi follower; 3. Nel pallottoliere delle interazioni c’è la tenuta di Matteo Salvini, che dopo tre anni è costretto a cedere il podio a Giorgia Meloni che invece incassa un totale di oltre 38 milioni interazioni; 4. Nelle classifiche delle migliori percentuali di engagement, in pole ci sono le performance della pagina Facebook Nicola Fratoianni, dell’account Instagram di Riccardo Magi, di Angelo Bonelli su X e TikTok; 5. Nella Top 10 dei super postatori c’è la leadership di Nicola Fratoianni che su X ha pubblicato oltre 1.685 contenuti, seguito in questa classifica da Carlo Calenda con 1.344 post, sempre su X, e da Matteo Salvini che da gennaio a giugno ha postato sulla pagina Facebook 821 contenuti.