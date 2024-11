Branko, l'oroscopo di mercoledì 20 novembre: chi ha l'occasione di ribaltare tutto

20 novembre 2024 a

a

a

ARIETE Il bello viene nel pomeriggio quando la Luna passa in Leone e comincia la congiunzione con Marte, sarà una bella festa per la vostra famiglia e per l’amore, inizierete il mese del Sagittario con una dolce promessa della persona amata. Ci sarà forse anche un annuncio che non vi aspettate. Le ore del mattino sono segnate da qualche confusione creata dalla Luna ancora in Cancro, sforzatevi di usare l’autocontrollo e di non perdere l’obiettività. Non giudicate.

TORO Con voi il mattino ha l’oro in bocca, Luna è ancora in Cancro e vi aiuta a sistemare le questioni scritte, le pratiche più urgenti che riguardano la casa e le spese che possono essere richieste in famiglia. Intendiamoci, c’è sempre qualcuno che si intromette nelle vostre faccende, allontanate gli scocciatori nel lavoro e riuscirete in pieno. Dovete però stare attenti a non agire di impulso, nel pomeriggio Luna sarà congiunta a Marte e non ragiona molto. Nemmeno in amore.

GEMELLI Avanzate con le vostre richieste, iniziative, offerte, idee. Dovete battere gli altri sui tempi, il Sole è fino a domani sera ancora nello Scorpione che è la postazione migliore per le questioni professionali e anche per la salute. In più, arriva il soccorso di una Luna intraprendente e imprenditrice nel segno del Leone, ottima per le trattative economiche e grazie anche alla vostra chiarezza di idee. Nessuno può criticarvi nella vita affettiva, avete dato molto e anche oggi darete.

CANCRO Il ciclo di inquietudine iniziato con Venere in opposizione non sarà eterno. Non rovinate altri transiti positivi, a tratti fortunati, con comportamenti agitati e ribelli. Quando impostate il lavoro e gli affari dovete tenere conto della instabilità generale, ma il successo personale è assicurato. C’è un altro transito che oggi esalta il vostro animo gentile e generoso, si tratta del Sole ancora nello Scorpione e Nettuno in Pesci, darete molto alla famiglia e al vostro amore, agli amici.

LEONE Il mese dello Scorpione si conclude con la Luna nel vostro segno, arriva nel pomeriggio e forma subito un aspetto positivo con Mercurio. Oggi e nei prossimi giorni avrete numerose possibilità di riprendervi nelle finanze. Non c’è bisogno di agire precipitosamente, di impulso e senza ragionare. La temerarietà di Marte può tramutarsi in intraprendenza, è solo una questione di controllo. È bene fare molta attività fisica che vi rende meno tesi e stressati. Appuntamenti d’amore.

VERGINE Speriamo che la bella Luna in Cancro prima e il Leone poi porti e mantenga il buon umore, che Mercurio negativo cerca di togliere. Non si può negare che c’è ostilità nei vostri confronti, nell’ambiente professionale, il vostro successo forse dà fastidio e paura a qualcuno. Tenete ben saldi i risultati fin qui ottenuti e difendete la vostra posizione, il prestigio. La fortuna, nel suo bizzarro viaggio attraverso lo zodiaco, potrebbe fermarsi nel vostro segno. Siete apprezzati per quello che siete.

BILANCIA Finché c’è la Luna in Cancro, meglio evitare le tendenze spenderecce e grandiose che Venere vi impartisce, fatte anche attenzione a non straviziare nel mangiare e nel bere. Marte però è sempre ottimo, vi protegge nello sport e vi rende agili nella vita quotidiana, aumenta il desiderio nel rapporto d’amore ma non è così facile ottenerlo, come cantano i poeti. Arriva una possibilità di ribaltare o di rivoluzionare qualche situazione professionale. Donne di casa, affettuosa presenza.

SCORPIONE Ultimi due giorni del Sole nel vostro segno, i contatti con le solite persone di tutti i giorni diventano più facili e anche un po’ superficiali, ma non sempre si può discutere solo di cose pesanti e serie. Venere risveglia il gusto del bello e dell’eleganza, cercate di abbellire e di fare qualcosa di artistico anche in casa vostra. Per chi è di fronte a una scelta finale le decisioni non sono mai facili, ma è meglio non lasciar fare a Urano di testa sua.

SAGITTARIO Porta sicuramente un nuovo entusiasmo Luna che entra nel Leone e si congiunge a Marte, vi aspetta una bella serata d’amore. Mercurio, che già sente l’arrivo del Sole che domani sera aprirà la stagione del vostro compleanno, rende più intenso il dialogo in amore e in famiglia, riunisce amici in allegra compagnia. Voi sarete protagonisti come sempre. Notizie a getto continuo, non solo informazioni professionali ma anche persone e visite da lontano, estero.

CAPRICORNO Tante cose sono accadute quest’autunno, oggi approfittate di questa Luna in opposizione alla vostra Venere e concedetevi un po’ di relax per meditare e ottenere una visione chiara di quello che avete ottenuto sia da un punto di vista materiale, sia spirituale. I pianeti risvegliano il lato buono del vostro carattere, darete aiuto e assistenza. Il tempo lavora per voi, restate calmi davanti alle provocazioni o alle critiche. Mantenetevi in forma fisica perfetta. Troncate qualcosa.

ACQUARIO Anteprima di un nuovo amore? Parliamo ovviamente di persone ancora sole, è molto probabile che il nuovo Sole in Sagittario porti a voi tutti un amore passionale. Anteprima ancora più sicura per un nuovo importantissimo lavoro, sostiene Mercurio adesso nuovamente in aspetto con Plutone. Ingannarvi sarà molto difficile, siete sicuri di aver ragione e sarà impossibile farvi cambiare idea. Le nuove conoscenze migliorano tutta la vostra vita. Serata all’insegna del riposo.

PESCI Rischiate di essere insolitamente aggressivi verbalmente, licenza che non vi è concessa da Mercurio che sarà ancora più arrabbiato con l’arrivo del Sole in Sagittario. Cautela durante i viaggi, mentre nell’ambiente professionale dimostrate il massimo della vostra capacità diplomatica. Oggi e domani avete una Luna collaborativa, dovete insistere se non siete ancora riusciti ad avere ciò che vi spetta. Passionalità abbondante, ritorna una vecchia amica, gelosia.