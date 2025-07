Fratoianni, l'ultimo delirio di Avs? Ora promettono più fresco per tutti

Bombardare il sole. Spegnete l’afa. La santa alleanza Sinistra Italiana ed Europa Verde chiusa nella stanza dei propri social media è meditabonda. Come attaccare l’esecutivo questa volta? Il tempo di uscire a prendere fiato e il caldo li assale. Sguardi di intesa ed ecco l’idea. Una grafica spaccata in due. Ce li immaginiamo mentre parlano. «In alto scriviamo “Fa caldo vero?”, sfondo infuocato ovviamente, sotto su prato verde “La prossima volta vota ecologista!”». Bravi tutti, applausi. Oscar alla fotografia (della situazione). Immagine presa e caricata direttamente su Facebook e Instagram. «Anche oggi l’abbiamo portata a casa», sospiro di sollievo. Peccato che l’opera sembra uscita da una parodia della parodia di Cetto La Qualunque. «Più fresco per tutti, iu iu». Freddo con la sola imposizione delle mani, Giucas Casella levati. Perché fa caldo, governo ladro. Ora sembra di leggere un romanzo distopico dove l’opposizione cerca di ribaltare le prospettive attraverso l’influenza sul clima. L’elettore ha un compito, epocale, attraverso la sua matita nell’isolamento della cabina elettorale - dove l’Altissimo non ti vede, ma il cambiamento climatico sì - può influenzare le condizioni atmosferiche. Come fosse il protagonista di Inception, come fosse il costruttore di mondi creato dal cineasta Christopher Nolan. Quasi, quasi da scriverci una sceneggiatura peccato che i contributi a pioggia peril cinema non vivano un momento felice.

CLIMAFREGHISTI

Che dite abbiamo scritto pioggia? Finiremo anche noi nell’elenco dei climafreghisti. La lista di proscrizione a quanto pare sembra essere chilometrica, anzi infinita.

Quelli «che stanno zitti e fanno finta di niente», attacca Avs sui propri canali, «mentre i cambiamenti climatici stravolgono le nostre vite e alla fine a pagare il conto sei sempre e solo tu». Apocalittici. Ma c’è sempre un ma. Perché puoi redimerti e votare chi «ha a cuore la tua vita e vuole davvero affrontare l’emergenza climatica, abbattendo le emissioni e facendo pagare a chi ha di più e si è arricchito inquinando, per invertire subito la rotta». Liberati dalla canicola, vota ecologista. «Il tempo sta per scadere, bisogna scegliere da che parte stare». Il leitmotiv “elettore avvisato mezzo salvato” valido eternamente. In un commento su Instragram, una giovane, addirittura dice di votare da tre anni per i Verdi, ma nulla è cambiato. Non è che la scheda elettorale era fallata? Non dite nulla a quella che si professa verde da 20 anni. Un altro, più pragmatico ma sicuramente negazionista, suggerisce: «Una volta la terra era una palla di fuoco. Poi arrivano Bonelli e Fratoianni e arrivò la glaciazione».