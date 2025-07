Tg2 Post in crescita nei mesi estivi

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg2 Post) Sembrava un’impresa disperata quella di riattivare l’interesse per la rubrica Tg2 Post ideata da Gennaro Sangiuliano, allora direttore della testata, e Carlo Freccero. Non certo per responsabilità di chi conduceva, l’ottima Manuela Moreno, ma per una collocazione difficile e un debole supporto di marketing. Ora arrivano i primi segnali di ripresa. Venerdì lo spin off del tg diretto da Antonio Preziosi proponeva una scaletta vivace e ritmata, con Medio Oriente e tregua accettata da Hamas, telefonata Trump-Zelensky, dazi e aumento pedaggi autostradali, messa in evidenza dalla conduzione di Monica Giandotti.

Buon risultato quasi al 4% di share e picchi al 5% sui dibattiti relativi agli interessi dei cittadini come tariffe Usa ed ennesimo rincaro autostradale. Un tempo in estate si andava in vacanza e la politica si rianimava a metà settembre. Da un po’ di anni le cose son cambiate. Un’occasione per format in difficoltà di contattare nuovi target. Quello di Tg2 Post si conferma adulti over 55 (4% di share), molti laureati (5%) e discreti i giovani (20/25 anni al 3.5%).