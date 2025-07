Elodie sbotta: dito medio ai due spettatori, è polemica

Nell’altro video, Elodie spiega: "Volevo già litigare, io ho questo problema che mi piace litigare. C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico, e quello vicino. Sono due tipi, uno con il cappello e uno un po’ pelato. Non mi stanno troppo simpatici".

Elodie perde le staffe. La cantante, durante il concerto di Radio 105 a Comacchio, ha fatto un gesto tutt'altro che gentile. I destinatari? Due spettatori. La stessa cantante dal palco ha spiegato perché, durante la sua esibizione poco prima, ha tirato fuori il dito medio rivolto verso il pubblico. A immortalare la scena alcuni filmati diffusi sui social. Mentre canta "Per me le cose sono due", prima di quel "due" accompagnato dall’indice e il medio, la cantante ha tenuto da parte l’indice. Quel gesto era proprio rivolto ai due spettatori che, stando a quel che racconta lei, l’avrebbero infastidita.

Non è chiaro cosa abbia scatenato il suo sfogo, ma sembra che i due uomini abbiano disturbato la sua performance con commenti poco lusinghieri. Eppure in molti hanno criticato il gesto dell'artista e in diversi sospettano che dietro a tutto questo ci siano le voci di una rottura con Andrea Iannone.