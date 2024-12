Branko, l'oroscopo: "Quella dura Luna è passata", il segno che svolta

05 dicembre 2024 a

ARIETE È passata quella dura Luna degli ultimi due giorni, oggi e domani transita in Acquario, vi mostra il lato bello e amoroso, anche un litigio in amore sarà archiviato. Infatti Venere, la sola rimasta in aspetto di quadratura, sarà sabato in Acquario. Questa mattina all’apertura dei mercati, lanciate sicuri le vostre offerte e richieste. Voi capite cosa significa avere Marte in trigono? Vi aiuta a scoprire come conquistare la posizione che vi interessa, dire e fare tutto in amore, nel matrimonio.

TORO Luna in Acquario è esagerata nei confronti del vostro segno, figuriamoci quello che potrà combinare Venere quando sarà nella stessa posizione. Il vostro attaccamento al lavoro, le vostre ambizioni di successo e - perché no? - di gloria, spaventano qualcuno. Così spieghiamo i rallentamenti che potreste registrare oggi, ma dovete tenere duro perché avete sempre Mercurio positivo. Un cuore tenero vi aspetta da qualche parte, sentirete una cara voce, avrete notizie.

GEMELLI Mercurio nel settore delle collaborazioni, è capace di aprire nuove discussioni anche nel matrimonio, ma non si tratta di un aspetto distruttivo perché avete la protezione di altri pianeti. Quello che avete detto, fatto e scritto, nel passato periodo, produce ancora buoni effetti. Concentratevi sotto questa Luna in Acquario, bellissima in aspetto con Giove, possedete una grinta che spinge in avanti. Qualcuno resterà stregato dai vostri occhi di gatto, di lince, di aquila.

CANCRO Presto si accenderà anche per voi la più fulgida delle stelle, Venere: amore e guadagno. Intanto oggi siete già più sereni, Luna passa in Acquario e dà l’input a fare qualcosa di nuovo. Siete in un momento creativo, vi arrivano pure appoggi che state inseguendo da sette mesi. Dentro avete un vulcano, bisogna esternarlo e coinvolgere anche le persone vicine. Dato che la settimana si concluderà con un trionfo dell’amore, partite, dopo aver letto l’oroscopo.

LEONE Un brivido di freddo, Luna in Acquario, naturalmente in opposizione a Marte in Leone, tocca tutti i rapporti stretti, comprese le collaborazioni di lavoro o di affari, qualcosa bolle nelle vicinanze. Anche il passaggio di Venere nello stesso segno, sabato, annuncia un prossimo cambiamento nelle associazioni. Sarà un cambiamento all’altezza del Leone, avete tanti influssi molto belli. Siete dolci e passionali, avete un modo di proporvi che commuove, solarità.

VERGINE Possiamo assicurarvi oggi, sotto questa Luna in Acquario, che il periodo con il Sole e Mercurio quadrati, non sarà più così pesante. Raccomandiamo di calmare i nervi, sono loro la causa dell’ansia che distingue il vostro segno, lanciate la vostra promozione professionale, organizzando un vostro personale black friday, proponetevi con un simbolico sconto sul prezzo. In amore no, avete concesso persino troppi sconti, adesso dovete pretendere e ottenere ciò che vi spetta.

BILANCIA Se non prima, tra un anno ricorderete questo mese del Sagittario, con la presenza di tante stelle amiche, disposte ad aiutarvi anche nelle complicate situazioni familiari. Infatti, la Luna diventa oggi straordinaria per il lavoro e per la casa, in Acquario è toccata da Giove - aspetto che rende più intenso l’amore, avvenimenti emozionanti durante i viaggi, curiosi incontri e sogni. Nettuno rende i vostri sogni premonitori, se credete nei numeri giocate un bel terno secco su Napoli.

SCORPIONE Lo stress che potreste accusare oggi è dovuto naturalmente alla Luna in Acquario, che indaga sulla vostra famiglia e vita privata, può portare esperienze emotive molto intense. Ma non dovete sopravvalutare l’importanza di queste sensazioni, perché sono di breve durata e non potete ora considerarle nel loro giusto valore. Attenzione alla troppa possessività e gelosia che la congiunzione Luna-Plutone produce. Meglio cantare con Nettuno: tornare da te, romantico amore!

SAGITTARIO Quando Saturno e il Sole sono in scontro diretto bisogna avere sempre un particolare riguardo alla salute. L’aspetto predispone a dolori alle ossa, artrite, sciatica, malattie da raffreddamento… Passiamo adesso alla novità del giorno: Luna in Acquario, posizione eccellente per i vostri affari finanziari e occasione preziosa per sistemare le vostre questioni scritte, rapporti non chiariti ancora con parenti stretti, fratelli in particolare. Si alza la voce di Venere, amore amore!

CAPRICORNO Luna è uscita dal segno, Venere la seguirà sabato, ma entrambe sono ancora a vostra disposizione per le questioni d’affari. I progetti impostati proseguono bene e danno risultati, ma certe iniziative sono state avviate in modo frettoloso e adesso devono essere perfezionate, sostiene Saturno il perfezionista. Mettete subito in chiaro la posizione che avete in un certo ambiente, fate una revisione delle relazioni che non vi convincono più. Notizie d’amore, molto gradite.

ACQUARIO È arrivata nel segno la Luna di dicembre, l'ultima del 2024, per questo la dovete sfruttare al massimo e prendere tutto quello che vi offre sul piano della fortuna il trigono che forma con Giove. Affari, amore, amicizia, viaggi, fortuna. Naturalmente tutto va fatto con la massima prudenza per quanto riguarda l’attività fisica perché in questo cielo, che noi consideriamo da campioni, esiste una sola macchia, Marte in Leone. Con lui non potete scherzare.

PESCI Possibili nuove lotte professionali, fa pensare Mercurio sempre presente in Sagittario, rapporti critici con l’ambiente e con alcune persone con cui siete costretti a collaborare.Considerando la positiva Luna, che diventerà primo quarto nel vostro cielo sabato, affrontate gli impegni, e tutte le difficoltà che arrivano con forza e fiducia. Voi avete la protezione di Saturno e quello nessuno lo può battere. L’amore è riscaldato da Venere, che propizia l’arrivo della fortuna.