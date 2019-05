“Milano Wellness Weekend”: tre giorni dedicati al benessere per tutta la famiglia

Dal 31 maggio al 2 giugno prevenzione, sana alimentazione, bellezza e esercizio fisico saranno protagonisti dell’evento aperto al pubblico Milano Wellness Weekend, presso Fondazione Riccardo Catella, nel cuore di Milano.

Tre giorni di consulenze mediche gratuite, incontri con ospiti d’eccezione e training di yoga, all’insegna del benessere a 360° per tutta la famiglia, organizzati da Starbene e Mypersonaltrainer.

Tema principale del Milano Wellness Weekend sarà il Benessere dei Sensi, tra percorsi esperienziali, consulenze mediche e fitness, con attività dalle ore 14 alle ore 19 il venerdì, e dalle ore 10 alle ore 19 il sabato e la domenica:

-Consulenze mediche gratuite: sarà possibile prenotare gratuitamente sul sito di Starbene e di MyPersonalTrainer il proprio appuntamento con un medico del Gruppo Ospedaliero San Donato, primo gruppo ospedaliero italiano che vanta 18 ospedali in Italia, fra Lombardia e Emilia Romagna. A disposizione del pubblico un nutrizionista, un dermatologo, un gastroenterologo, un ginecologo, un cardiologo e un neurologo.

-Talk: appuntamenti condotti dagli esperti dei team dei due brand e dedicati all’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita, con ospiti speciali come Paolo Veronesi, direttore della divisione di Senologia chirurgica allo IEO Istituto Europeo di Oncologia; Johanna Maggy, insegnante di pilates e coach olistica; Mara Navarria, schermitrice italiana, campionessa del mondo 2018, insieme con il suo preparatore mentale Alessandro Vergendo; Attilio Speciani, immunologo; Nicola Sorrentino, dietologo; Terenzio Traisci, psicologo del buonumore; Pier Mario Biava, scienziato, specializzato nella riprogrammazione cellulare; Anna Seddone, avvocato e insegnante di apnea e tecniche di respirazione.

-Benessere: un percorso esperienziale associato ai cinque sensi. Sì parte dall’udito con un mindfulness corner, dove provare esercizi associati all’ascolto di brani musicali dagli effetti distensivi e rilassanti e lezioni di meditazione guidate; alla vista è dedicato un esame del fondo oculare e al gusto un'experience sensoriale; per il tatto sarà possibile effettuare un test di idratazione della pelle e ricevere consigli di bellezza per la cute; infine per l’olfatto, attraverso un percorso fito-aromatico, verrà dimostrato come le proprietà anti-infiammatorie degli oli essenziali possono offrire un valido ristoro in casi di allergie.

- Fitness e prevenzione: allenamenti funzionali al benessere di tutta la sfera sensoriale, come lezioni di yoga, saranno accompagnati da un angolo prevenzione dove verrà offerta la possibilità di effettuare analisi posturali e analisi biometriche di peso, pressione, percentuale della massa grassa e magra e frequenza cardiaca

-Area Kids: attività e laboratori dedicati ai più piccoli a cura di Tatadok e un angolo nutrizione in collaborazione con il Gruppo Ospedaliero San Donato.

Per il programma completo, info e iscrizioni: starbene.it e mypersonaltrainer.it