Terrore a Linate, fumo in cabina e atterraggio d'emergenza: chi c'era a bordo del jet

Panico all'aeroporto di Linate a Milano: un velivolo è stato costretto a un atterraggio di emergenza per via del fumo in cabina. Proseguire sarebbe stato troppo rischioso. L'aereo coinvolto era un Pilatus Pc-24 partito da Ginevra e diretto a Bologna. Stando alle prime indiscrezioni, l'atterraggio sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 9.40.

Il pilota prima ha preso urgenti contatti con la torre di controllo, poi ha deciso di interrompere immediatamente il viaggio. A bordo del business jet bimotore - come riporta l'Ansa - c'erano tre persone. Si trattava infatti di un jet privato. Nessuno di loro, comunque, ha riportato danni o lesioni anche se lo spavento è stato piuttosto forte. La diffusione del fumo nella cabina sarebbe stata causata da un guasto all'impianto di aerazione. Cosa che ha spinto il pilota ad avvertire subito i suoi colleghi di terra. Tutto sarebbe cominciato mentre il jet sorvolava la zona Bobbio, nel piacentino.

La manovra d'urgenza è stata completata senza complicazioni e senza che i passeggeri riportassero conseguenze. Sul posto, poi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per eventuali principi d'incendio. Un problema simile, come ricorda il Giornale, è avvenuto lo scorso 31 marzo su un volo Ryanair partito da Valencia e diretto a Napoli. Anche in quel caso il fumo nella stiva provocato da un guasto rese necessario l'atterraggio di emergenza ad Alghero.

