Reazione a catena, bufera sui Crocieristi: "Beneficenza a chi non la merita"

Oggi, venerdì 22 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano i Passatempi, i giovanissimi campioni Bruno, Andrea e Leonardo. A sfidarli ci sono i Crocieristi, una squadra composta da Annalisa, Luna e Ahmed. Si chiamano così perché vorrebbero tanto fare un viaggio in crociera e vengono dalla Sicilia. Subito dopo la fine delle presentazioni, il padrone di casa ha augurato ai nuovi concorrenti di vincere i soldi per realizzare il loro sogno.

Alla fine sono stati proprio gli sfidanti ad accedere all'Ultima catena, con i Passatempi che, dopo diverse puntate, hanno perso il loro scettro di campioni. I Crocieristi avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 2188 euro. Una miseria, ma è il loro primo montepremi. Per portarselo a casa, dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Peso" e "Poltrona". Dopo un minuto di attenta discussione, i nuovi campioni hanno azzardato: "Potere". Ed era proprio la risposta esatta.