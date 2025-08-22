Lazio, niente nuovi acquisti? Boom di abbonati allo stadio

Ma c'è di più: questa marea biancoceleste si manifesta nel corso dell'estate più surreale che il tifoso laziale ricordi. Caratterizzata, come è noto, dal blocco del mercato imposto alla società per lo sforamento di parametri che adesso è inutile ricordare (roba da economisti). Il dato dell'abbonamento solitamente riflette, oltre al blasone e al bacino di utenza del club, l'andamento della campagna trasferimenti, che con i suoi nomi in entrata fa schizzare in alto il numero delle tessere. D'estate il tifoso sogna, immagina le prodezze del nuovo acquisto, prova mentalmente la nuova formazione, ne discute sotto l'ombrellone coni rivali. Quest'anno per i laziali tutto questo non è stato possibile: la rosa della prima squadra quella era al termine dello sfortunato Lazio-Lecce, ultimo match della scorsa stagione, e quella è rimasta alla vigilia della prima giornata della nuova serie A.

È cambiata solo una casella: quella dell'allenatore. Sulla panchina biancoceleste è tornato Maurizio Sarri. Proprio lui, il condottiero del campionato sull'onda del quale – ecco il cerchio che si chiude – furono sottoscritti gli oltre 30mila abbonamenti che ancora oggi rappresentano il record. Non è un caso. Lotito, commosso, ieri ha diffuso una nota nella quale ringraziai i tifosi: «Senza il vostro sostegno nulla sarebbe possibile». Proprio il Presidente può trarre da questo risultato una lezione: i laziali ci sono stati, ci sono e ci saranno. Nella buona e nella cattiva sorte, come dimostra la storia. La contestazione, sotto forma di stadio vuoto e boicottaggio, da tempo non è più un alibi per giustificare errori ed omissioni gestionali. Adesso sta a Lotito, assecondando l'allenatore nelle prossime “sessioni di mercato”, ripagare la fiducia ricevuta nell'estate dell'assurdo.