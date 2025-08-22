Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

La cultura digitale conquista ascolti

venerdì 22 agosto 2025
La cultura digitale conquista ascolti

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo


CHI SALE (Codice – la vita è digitale – Rai 1) In un paese iper burocratizzato come l’Italia in cui la diffusione della cultura digitale è ancora molto lenta soprattutto nella pubblica amministrazione – siamo al 19esimo posto in Ue per quanto riguarda l’integrazione di servizi pubblici digitali secondo l’indice DESI - la Rai, con il programma Codice – la vita è digitale di Barbara Carfagna, si è accollata un compito non facile che interpreta al meglio la missione del servizio pubblico. I risultati di ascolto sono buoni considerato il periodo e i debolissimi traini su cui può contare il format, come è normale durante la programmazione estiva. Mercoledì in seconda serata si parlava dell’integrazione tra intelligenza artificiale e medicina (400mila telespettatori punte del 7% di share ). La puntata che ha avuto maggior riscontro di pubblico lo scorso 4 luglio sul tema dell’healthspan (il periodo della vita in cui si è in buona salute) 9.4% di share con picchi superiori al 10. Secondo le analisi dei pubblicitari il format vanta molte potenzialità per una ulteriore crescita.

Scontro a distanza Barbara Carfagna distrugge Rula Jebreal: "Omofobia? Ma dove lo hai visto?"

Inferno sessuale in redazione Greta Beccaglia, l'ex conduttrice del Tg1 Cinzia Fiorato: "Pacche e molestie, non solo da colleghi e capi"

tagcodice la cultura è digitalebarbara carfagna

Scontro a distanza Barbara Carfagna distrugge Rula Jebreal: "Omofobia? Ma dove lo hai visto?"

Inferno sessuale in redazione Greta Beccaglia, l'ex conduttrice del Tg1 Cinzia Fiorato: "Pacche e molestie, non solo da colleghi e capi"

ti potrebbero interessare

311x176

Barbara Carfagna distrugge Rula Jebreal: "Omofobia? Ma dove lo hai visto?"

652x368

Greta Beccaglia, l'ex conduttrice del Tg1 Cinzia Fiorato: "Pacche e molestie, non solo da colleghi e capi"