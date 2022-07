Milan, fermato dalla polizia con la pistola spianata: chi è questo ragazzo, video choc

18 luglio 2022 a

Amarissimo finale di avventura al Milan per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, in prestito dal Chelsea e ormai a un passo dall'addio ai rossoneri per tornare in Francia, al Marsiglia, è stato fermato in centro a Milano per un controllo virato velocemente in peggio. Il 28enne francese di origini ivoriane stava viaggiando a bordo del suo lussuoso Suv, un Bmw X6, quando gli agenti lo hanno fermato per ragioni non conosciute.

Dietro all'auto del calciatore, due ragazzi hanno fatto in tempo a prendere il telefonino e registrare la scena, molto "americana". Una poliziotta ha spianato la pistola puntandola all'abitacolo, non è dato sapere se contro il guidatore o un passeggero. Contemporaneamente, un altro poliziotto blocca Bakayoko contro la volante, perquisendolo. La tensione è palpabile, fino a quando un collega si avvicina ai due poliziotti bisbigliando qualcosa. Probabilmente, le generalità della persona fermata.

A quel punto il poliziotto che sta perquisendo il rossonero trasalisce, l'espressione del volto non lascia spazio a dubbi. Consapevole dell'equivoco, chiede qualcosa a Bakayoko e poi lo congeda con qualche (imbarazzata) pacca sulla schiena. Bakayoko, reduce dall'amichevole tra Milan e Colonia ancora una volta deludente per quanto riguarda la sua performance, lascerà Milano con pochi rimpianti. E sui social il video è diventato ovviamente virale nel giro di pochi minuti.

