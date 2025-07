Kate Middleton? Alcaraz frantuma il protocollo: gelo a Wimbledon

Carlos Alcaraz ha perso l'attesissima finale di Wimbledon contro il suo acerrimo rivale Jannik Sinner. Il fenomeno spagnolo ha subito la rivincita del numero uno al mondo, dopo che era stato in grado di annullare tre match point al Roland Garros e di portarsi a casa il grande Slam. Ma Carlitos è comunque riuscito a dare una grande lezione di Wimbledon, di galanteria e di stile a tutto il pubblico londinese.

Nonostante la sconfitta subita contro l'onnipotente Sinner, Alcaraz è stato sommerso dagli applausi. Il motivo? Lo spagnolo si è esibito in un inchino regale rivolto a Kate Middleton. La principessa del Galles è infatti la madrina del torneo di Wimbledon. A lei spetta il compito di premiare i due finalisti del grande Slam. Un piccolo inchino è stato accennato da Jannik prima di ricevere i complimenti della Principessa del Galles, incontrata poi anche con i figli e il Principe William.

Il gesto di Carlos Alcaraz nei confronti di Kate Middleton è stato applaudito sui social. Ma non è una novità per il numero due al mondo. Il campione spagnolo si era infatti già inchinato al cospetto della principessa del Galles in occasione della scorsa edizione del grande Slam. Ma in quel caso era risultato il vincitore di Wimbledon. Alcaraz, in ogni caso, è più abituato all'etichetta reale, considerato che in Spagna c'è il Re, e Felipe, era presente a Wimbledon in occasione della finale.