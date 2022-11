Lombardia, il sondaggio riservato: non solo Moratti, scenario clamoroso

23 novembre 2022 a

Ci sarebbe un sondaggio riservato che circola a Milano sui tre candidati alla Regione Lombardia. Secondo quanto rivela Dagospia emerge che Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, rispettivamente aspiranti governatori del centrodestra, del centrosinistra e del terzo polo sono "appaiati, con scarti minimi di percentuale". La rilevazione, si sottolinea sul sito di Roberto D'Agostino, "è stata fatta prima dell'endorsement di oggi del sindaco Beppe Sala a donna Letizia...".

Il sindaco di Milano infatti ha invitato Majorino a trovare dei punti in comune per sconfiggere Fontana. In sostanza Sala, pur dando il pieno sostegno al candidato del centrosinistra alle regionali, gli chiede di aprire un dialogo con la ex vicepresidente della Lombardia sostenuta ora dal Terzo polo: "Il passo fatto da Moratti va considerato", ha detto. Secondo il primo cittadino di Milano "c'è certamente margine per manifestare insieme l’idea che vada cambiata la governance di Regione Lombardia e quindi per trovare punti comuni. Ma devono volerlo Majorino e Moratti. Sarebbe certamente auspicabile".

E considerando che non esiste il ballottaggio alle Regionali (vince semplicemente chi ottiene più voti) non è ben chiaro come trovare questa "formula". Sala però è convinto che "se la sinistra non lo farà, sarà un grande errore. Io per quello che potrò fare cercherò di favorirlo".