Camera, il costo della buvette schizza alle stelle: quanto paghiamo (noi)

Un avanzo di oltre 45 milioni di euro. Questo è il risultato della politica "oculata" che ha segnato la chiusura del bilancio della Camera. Anche se alcune voci restano in forte aumento. Un esempio? Quella della buvette. I parlamentari non pagano più da tempo i prezzi stracciati di un tempo. Le uscite, però, sono ancora in forte crescita. Il bar Transatlantico, per esempio, ha registrato nell'ultimo bilancio un costo pari a 3 milioni di euro. In sostanza, il 30% in più nel giro di dodici mesi. Soldi a carico dei contribuenti. Lo riferisce il Messaggero, che ha esaminato proprio il bilancio consuntivo 2024 della Camera dei deputati, approvato all'ufficio di presidenza e trasmesso in assemblea.

Come scrivono i questori Paolo Trancassini, Alessandro Manuel Benvenuto e Filippo Scerra, il bilancio si è chiuso con un avanzo di 45,3 milioni di euro. Sembra dunque che i deputati siano stati nel complesso oculati nelle loro spese. L'avanzo arriva a 52,1 milioni dopo che è stato cancellato un residuo passivo da 6,9 milioni iscritto in precedenza a bilancio. Allo stato attuale, ci sono 37,7 milioni di entrate in più rispetto al previsto e 14,9 milioni di spese in meno.