Milano, Bebe Touche arrestato: "Rapina aggravata", chi è

18 gennaio 2024

Dalla "gloria" di TikTok al carcere di San Vittore. Il 24enne Bebe Touche, originario del Mali e famoso a Milano e soprattutto sui social è stato arrestato la notte scorsa intorno alle 2 insieme a un complice nella zona tra Piazza XXV aprile e corso Como, il cuore della movida selvaggia meneghina, per aver rapinato un diciottenne turco del cellulare. Una rapina finita con un pugno tirato in faccia alla vittima. Il complice di Bebe Touche arrestato dagli agenti della Questura sarebbe un coetaneo residente nel Veronese.

Il maliano conta oltre 600mila followers sui social ed è diventato famoso su TikTok e Instagram per i video in cui intervista giovani e giovanissimi in giro per Milano. Il ragazzo si trova ora nel carcere milanese di San Vittore in attesa della convalida del fermo: l'accusa nei suoi confronti è di rapina aggravata.

La fama social guadagnata dal maliano è andata a braccetto con altri due personaggi molto celebri tra i giovanissimi, protagonisti di quella zona d'ombra tra musica e criminalità. Il 29 ottobre 2023 era infatti diventato virale il video in cui Bebe Touche intervistava due ragazzini scatenando una "faida" su chi fosse migliore tra Shiva e Rondo da Sosa, due trapper che hanno incrociato, anche pesantemente, le loro carriere con la giustizia.

Rondo da Sosa era stato pizzicato alla guida di una Mercedes senza avere la patente, e ai suoi danni era stato spiccato un Daspo di 2 anni (poi revocato) che gli vietava di mettere piede nei locali pubblici. Ben più grave la vicenda che ha riguardato Shiva, arrestato per aver sparato a due giovani "rivali" che lo avevano aggredito.