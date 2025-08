Reazione a catena, il sospetto sui Vota Antonio: "Perché la catena era facile"

Oggi, sabato 2 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha subito dato il bentornati ai campioni. Loro sono i Vota Antonio, un trio composto da Fabrizia, Luca e Francesco. A sfidarli ci sono i sono i Palla Lunga, un team tutto al maschile formato dai giovanissimi Carlo, Emanuele e Francesco. Sono tutti del 2006, poco più che maggiorenni. Si chiamano così perché "il calcio è la passione che unisce tutte tre".

I Palla Lunga, però, hanno disputato una partita davvero deludente. Soprattutto nel corso dell'Intesa vincente, dove hanno avuto tantissima difficoltà a indovinare le parole. Così all'Ultima catena ci sono arrivati ancora una volta i Vota Antonio. I campioni avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 6375 euro: il montepremi finale. Ma per farlo dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Corso" e "Aglio". Dopo un minuto di accesa discussione, i campioni hanno esclamato: "Difesa". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Distanza".