Conte, retroscena clamoroso: chi vuole mandare a Palazzo Chigi

Elly Schlein continua a sostenere di voler sostituire Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ma non ha fatto i conti con il parere degli italiani - sempre più entusiasti della leader di Fratelli d'Italia - e, soprattutto, delle mire del suo alleato nel campo largo. Giuseppe Conte , infatti, vuole rovinare i piani alla segretaria del Pd. Come? L'ex avvocato del popolo ha già in mente chi potrebbe essere il nome da spendere come eventuale leader del centrosinistra in ottica elezioni politiche. Si tratta di Gaetano Manfredi , l'attuale sindaco di Napoli. A riportare il retroscena è il Corriere della Sera.

Ma non finisce qui. In Campania c'è l'ostacolo Vincenzo De Luca, il governatore uscente che non vuole dare il via libera al grillino della prima ora Roberto Fico come suo successore. In Puglia va quasi peggio. Lo stesso De Luca ieri ha mandato bordate ad Antonio Decaro, l’europarlamentare ed ex presidente Anci che non ha ancora sciolto la riserva. In Calabria invece? Dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto - che ha già annunciato di volersi ricandidare - si è fatto il nome di Pasquale Tridico, il padre del reddito di cittadinanza. Ma qualcuno dal Pd calabrese ha mostrato un certo mal di pancia. Il motivo? Si vocifera che Schlein non sembra avere un particolare interesse per questa Regione.