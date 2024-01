Flavio Briatore, "spaccata" contro Crazy Pizza: scattano gli arresti

23 gennaio 2024 a

a

a

Anche Flavio Briatore e il suo ristorante "Crazy Pizza" nel mirino delle spaccate a Milano: la polizia ha eseguito questa mattina ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, tra i 48 e i 55 anni, ritenute tutte coinvolte in spaccate risalenti alla scorsa estate ai danni di esercizi commerciali del centro. Tra i locali presi di mira la pizzeria dell'imprenditore piemontese in via Varese, da cui i malviventi avevano preso oltre 6mila euro che si trovavano in cassa e bottiglie di vino costose.

Ma non è tutto. I ladri, sempre la scorsa estate, erano riusciti a introdursi anche nei negozi di Starbucks e Brian&Barry in via Durini. E ci erano riusciti grazie al più anziano della banda, un esperto fabbro, che aveva tagliato la serranda del primo locale con un flessibile. Se nel primo negozio, però, non avevano rubato nulla; nel secondo, che si trova a fianco e in cui erano entrati sfondando la porta comunicante, il bottino fu di sette orologi dal valore di 8mila euro.

L’indagine coordinata dalla Procura di Milano si è basata sull’incrocio dei dati provenienti dai tabulati di traffico telefonico e dai filmati di videosorveglianza dei negozi derubati. Questo, dunque, ha permesso agli agenti di identificare gli indagati, pluripregiudicati per reati analoghi, che hanno operato a volto scoperto. Al 55enne è stato contestato anche il reato di evasione in quanto si trovava in regime di detenzione domiciliare.