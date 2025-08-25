Kate Middleton stravolge il look: mondo sconvolto

Look stravolto per Kate Middleton. La principessa del Galles ha deciso di cambiare colore di capelli e ha detto addio al suo consueto castano scuro. In occasione della messa in una chiesa vicino al castello di Balmoral, in Scozia, la moglie del principe William è stata immortalata con ondulati capelli color biondo. I giornali britannici, che non hanno perso tempo a fotografarla, non danno spiegazioni del nuovo look. I fotografi hanno ripreso William, al volante di una Range Rover, Kate seduta al suo fianco, e i tre figli dietro.
Ma ad attirare l'attenzione è stata sicuramente la chioma che - stando agli esperti - ha già riscosso successo dando inizio a un vero e proprio trend. Cosa ci sia dietro il cambiamento non è dato sapersi. La principessa 43enne è reduce dalle cure per un cancro. Kate aveva intrapreso un ciclo di chemioterapia preventiva e, a gennaio 2025, ha comunicato di essere "in remissione".
William e Kate, via da Windsor: dove si trasferiscono e perchéI principi William e Kate traslocano: entro la fine dell'anno si trasferiranno in una nuova residenza a Windsor...
La sua esperienza, definita "spaventosa e scoraggiante", è stata raccontata pubblicamente allo scopo di offrire supporto a coloro che affrontano la stessa malattia. Tra questi anche Re Carlo. Al sovrano è stato diagnosticato nel 2024, un anno e mezzo dopo la sua ascesa al trono, un tumore.
Prince William & Kate Middleton Go On Family Church Outing Amid ‘Fresh Start’ In New Home.— All Time Entertainment (@AllTimeEnt) August 25, 2025
.
.
.#PrinceWilliam #KateMiddleton #RoyalFamily #CelebrityNews #PopCultureBuzz #StarLife #EntertainmentUpdate #BritishRoyals #foryou #fyp pic.twitter.com/hCpHxWW8iR