Adriano Panatta sull'annuncio del VAR: "Come Piazza Venezia"

È Gianluca Manganiello il primo arbitro della storia della Serie A a spiegare una decisione VAR al microfono in uno stadio italiano. L'episodio è andato in scena durante Como-Lazio, il cui video è diventato subito virale scatenando una serie di reazioni. In tanti, infatti, hanno sottolineato l'atteggiamento del direttore di gara, un po' rigido.

Dopo l'annullamento per fuorigioco del gol di Castellanos e l'intervento del mezzo tecnologico, è toccato all'arbitro spiegare quanto accaduto: "A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco". Poche parole ma pronunciate come se fosse un proclama al punto da scatenare l'ilarità sul web.