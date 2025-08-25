Libero logo
Adriano Panatta sull'annuncio del VAR: "Come Piazza Venezia"

lunedì 25 agosto 2025
Adriano Panatta sull'annuncio del VAR: "Come Piazza Venezia"

È Gianluca Manganiello il primo arbitro della storia della Serie A a spiegare una decisione VAR al microfono in uno stadio italiano. L'episodio è andato in scena durante Como-Lazio, il cui video è diventato subito virale scatenando una serie di reazioni. In tanti, infatti, hanno sottolineato l'atteggiamento del direttore di gara, un po' rigido.

Dopo l'annullamento per fuorigioco del gol di Castellanos e l'intervento del mezzo tecnologico, è toccato all'arbitro spiegare quanto accaduto: "A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco".  Poche parole ma pronunciate come se fosse un proclama al punto da scatenare l'ilarità sul web.

Alcaraz-Sinner, voci pesanti: "Non si salutano"

A Flushing Meadows è andata in scena una delle immagini più curiose della vigilia dell’US Open. Jann...

A scherzarci, anche Adriano Panatta. Ospite de La Domenica Sportiva, l'ex tennista ha esordito: "Ma si sono anche allenati per fare questi annunci?". Da qui il riferimento al ventennio fascista: "Perché rido? Perché sembrano dei proclami di parecchi anni fa. Di parecchi anni fa, anche meno. Ma come si chiama questo signore? Maganiello si chiama? Signor Manganiello, anche se devi spiegare al pubblico, meno enfasi. Sembrava veramente piazza Venezia. Un po' troppo rigido". E ancora, tra le risate del pubblico: "Comunque l'errore è stato quello di rimanere seduti. Se la regia lo rimanda ci alziamo tutti. Era piuttosto imperativo". 

