Rai 2, "effetto-Egonu": cosa accade agli ascolti

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Mondiali di pallavolo femminile”) Trionfo per le nostre atlete all’esordio nei campionati mondiali di pallavolo guidate dal leggendario Julio Velasco che si svolgono in Thailandia e che la Rai manda in onda sul secondo canale. Venerdì la gara che a Phuket ha contrapposto le campionesse olimpiche alla Slovacchia ha segnato anche un’ottima performance in termini di share con l’8% di media e punte del 10%.

Nel terzo set si sono registrati alcuni picchi: in particolare la parte centrale della gara è arrivata al 9,3% di share con un incremento ulteriore nel rush finale che ha segnato il 9,7% di share in coincidenza con il match point per l’Italia. Gli eventi sportivi programmati in estate si confermano una manna per gli ascolti di Rai 2 con una più forte fidelizzazione della platea al centro nord. A fungere da traino anche la provenienza territoriale di popolari atlete come Paola Egonu, originaria della provincia di Padova, e di Anna Danesi, bresciana.