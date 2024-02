03 febbraio 2024 a

Computer portatili rotti e gettati nei bidoni della raccolta carta. Tastiere dei pc fissi smontate. Porta-cellulari in stoffa strappati. Danni per migliaia di euro in tutte le aule: l’istituto resta chiuso. I docenti: "Gli studenti si prendano le loro responsabilità".



