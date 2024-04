La sinistra copre i violenti del 25 aprile: l'arrestato è un clandestino egiziano

27 aprile 2024 a

Il silenzio degli indecenti. Sss... Non disturbateli. Nel Partito democratico non una parola di condanna per il pestaggio del 25 aprile in piazza del Duomo, nel cuore di una Milano ridotta a capitale islamica e islamista. Una quindicina di nordafricani, violenti di seconda generazione, hanno picchiato i volontari che scortavano la “Brigata Ebraica”, in cui c’erano anche anziani e bambini: bastonate, calci e pugni, e nessun dem che abbia deplorato la barbarie. Dieci fermati, manifestanti feriti, e ieri il tribunale ha convalidato l’arresto di un 21enne egiziano accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali.