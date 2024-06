Parola alle immagini, la fotografia entra a scuola: laboratori e incontri al liceo classico Parini

29 giugno 2024 a

La fotografia entra nella scuola. L’arte visiva sembra infatti essere più adatta a raccogliere gli sconvolgimenti che stiamo vivendo e, parlando direttamente agli occhi, arriva ai sentimenti e all’empatia in modo diretto e più coinvolgente. Con questa sua caratteristica di immediatezza, rappresenta un efficace elemento di dialogo con la parola e il testo.

In questo contesto ha quindi preso il via l'8 novembre scorso "Parola alle immagini", il progetto di promozione della lettura di Fondazione Forma per la Fotografia vincitore del bando 2022 “Per il libro e per la lettura” promosso da Fondazione Cariplo, in collaborazione con Contrasto e il liceo classico statale Giuseppe Parini di Milano, che, rivolgendosi agli studenti, li ha accompagnati nell’analisi e nell’approfondimento di libri in cui il testo scritto dialoga con le immagini, in forme sempre diverse.

La fotografia è, per i giovani della generazione Z, uno strumento quotidiano di espressione e comunicazione, caratterizzato dalla produzione e condivisione rapida e bulimica di immagini. Un contesto digitalizzato in cui la necessità di immortalare ogni cosa e ogni istante sta sostituendo la parola scritta. Con "Parola alle immagini" gli studenti sono stati accompagnati all’interno della produzione stessa dell'intreccio tra immagine e parola, recuperando un rapporto – quello con le parole, appunto – essenziale per raccontarsi, relazionarsi, conoscere.

Il progetto ha proposto una serie di workshop agli studenti, all’interno del programma Faber Quisque, il progetto orario flessibile avviato dal Liceo Parini nel 2021, con l’obiettivo di promuovere un maggiore coinvolgimento nei processi di apprendimento/insegnamento. Ogni workshop è stato articolato in una prima parte teorica e introduttiva, con la finalità di offrire agli studenti gli strumenti per poter entrare con competenza e consapevolezza nella lettura dei testi, e in una seconda parte strutturata in forma laboratoriale.

Insieme ad Alessandra Mauro, presidente di Fondazione Forma e docente di storia della fotografia, gli studenti si sono soffermati sull’importanza della fotografia come traccia, entrando in case history specifiche legate ad alcuni titoli della collana In Parole di Contrasto, che ben racconta la stretta connessione che da sempre corre tra immagine fotografica e ideazione testuale.

I temi scelti come più interessanti da proporre agli studenti sono stati fotografia e politica, autoritratto, street photography e racconto di sé. A seguire, guidati dai fotografi Francesco Anselmi, Simona Ghizzoni e Mattia Zoppellaro, che da tempo lavorano sui temi della documentazione sociale, della narrazione di sé e del mondo, e dalla docente di latino e greco Maria Giovanna Nero, gli studenti sono stati chiamati a esprimersi direttamente con parole e immagini per costruire una storia, un racconto, una forma di narrazione libera e unica su un tema da loro scelto.