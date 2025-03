Milano, cinque egiziani accerchiano e pestano un'anziana sul bus: il video dell'orrore

16 marzo 2025 a

a

a

Sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Milano cinque giovani egiziani ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata commessa lo scorso autunno ai danni di un’anziana. È accaduto a bordo di un bus cittadino, la linea 80. Qui una donna di 70 anni è stata colpita violentemente allo scopo di sottrarle la collana d'oro che indossava.

Grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla figlia della vittima, anch’essa presente ai fatti e, alla visione dei sistemi di videoregistrazione presenti sull’autobus, sono stati individuati i 5 giovani egiziani che tra venerdì 28 febbraio e lunedì 10 marzo, sono stati "fermati" dagli agenti del commissariato Bonola e portati in carcere dove ora si trovano in attesa del giudizio.

Nel frattempo un altro processo si conclude. Sono infatti stati assegnati sei anni di carcere per tentato omicidio al 27enne che, lo scorso agosto, ha accoltellato almeno nove volte un ragazzo poco più grande su un pullman Gtt della linea 72 a Torino, in corso Mortara. La vittima, residente a Corbetta (Milano), V.S., ha 29 anni. Il 27enne non è stato giudicato incapace di intendere, ma in passato sarebbe stato maltrattato in una comunità per minorenni. Un esame specialistico ha accertato che l'uomo soffre di un disturbo narcisistico di personalità.