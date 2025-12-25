Milano, ma quali social? Il boom delle biblioteche in città

La culturamilanese non èmai stata così in salute. Questo è quello che hanno dimostrato i dati pubblicati dall’Osservatorio per BookCity Milano, a cura dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE), che ci raccontano come nel 2024 la spesa per la cultura aMilano abbia raggiuntoi 542,2milioni di euro,facendo registrare una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Un altro dato rilevante è quello delle librerie: nel 2023 se ne contavano 180, contro le 190 registrate ad oggi. A crescere è anche il Sistema Bibliotecario Cittadino, checonta 89.800 utenti, trainatiin particolare dai giovani sotto i 18 anni, in aumento del 20%. Interessante è anche l’aumento dei prestiti, che sfioranoilmilione con unamedia di 13 libri per utente nel corso dell’anno.

Il Sistema Bibliotecario Cittadino è quindi uno dei punti di forza della cultura milanese. Nel capoluogo lombardo si contano ben 24 librerie pubbliche, praticamente una in ogni quartiere. La regina delle biblioteche comunali è sicuramente la Biblioteca Centrale Sormani, situata in centro città. Questo storico palazzo custodisce circa un milione di volumi, e dispone di sale studio sempre molto affollate, oltre ad una collezione di giornali e riviste da tutto il mondo nella “emeroteca”, una videoteca con documenti inestimabili e, per giunta, introvabili. «Questa biblioteca è nata in un “brefotrofio” e non a “casa sua”» aveva dichiarato il direttore Pietro Florio in un’intervista rilasciata nel 1981. La prima sede dove venne sistemata la biblioteca fu la Sala dell’Orologio di Palazzo Marino. La Sormani verrà poi trasferita diverse volte, fino a quando, il 12 e il 13 agosto 1943, i bombardamenti aerei alleati distruggeranno la sezione libri costringendo la biblioteca alla chiusura. Il 10 marzo 1956 verrà poi inaugurata ufficialmente la nuova sede.