Milano, quattro arresti e sequestro di 300 chili di stupefacenti e armi clandestine

lunedì 1 dicembre 2025
I Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno tratto in arresto - nella serata del 25 novembre - due bergamaschi, un palermitano e un soggetto di nazionalità spagnola, rispettivamente di 28, 32, 29 e 54 anni. L'accusa? Detenzione illecita di sostanze stupefacenti.  I militari dell'Arma, nel corso di un più ampio servizio di prevenzione generale organizzato per le vie della città, insospettiti da un autoarticolato con targa spagnola di dubbia provenienza, dopo una prima fase di monitoraggio, prolungatasi fino alla provincia di Bergamo, hanno sorpreso i predetti nell'atto di scaricare 10 borsoni dal mezzo, all’interno di un capannone.

Ecco allora che all’esito della perquisizione, sono stati rinvenuti 258 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno e termosigillati. L’autoarticolato, sottoposto a sequestro, è risultato dotato di un doppio fondo utilizzato per occultare la sostanza. Durante i successivi accertamenti sviluppati nelle abitazioni degli indagati, sono stati rinvenuti nell’abitazione del 28enne altri 86 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, termosigillati e occultati all’interno di un congelatore, materiale per il confezionamento, 2 pistole cariche, con matricola abrasa, munizionamento vario, nonché materiale riconducibile ad altri reati, tra cui t-shirt riportanti la scritta "polizia", un paio di manette, una maschera per travisamento, il tutto ancora ancora al vaglio degli inquirenti. Per il 28enne è scattato l’arresto anche per detenzione abusiva di arma clandestina.

Non solo. Nell’abitazione del 29enne sono stati invece rinvenuti altri 4 chilogrammi di sostanza stupefacente, anche questi custoditi in un congelatore, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno e termosigillati. In totale, dunque, sono stati sequestrati circa 348 chilogrammi di hashish.

