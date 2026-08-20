Milano, si perde col cellulare scarico? Uno straniero finge di aiutarla e la violenta

Si offre di aiutare una turista 21enne, colombiana, che era in difficoltà perché non riusciva a trovare l'ostello e la violenta. I carabinieri di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne di origine peruviana per una violenza sessuale commesso ai danni di una turista. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i fatti si sono svolti durante la notte del 9 agosto, quando una 21enne colombiana, in vacanza in Italia, era in difficoltà perché aveva il cellulare scarico e non riusciva a rintracciare l'ostello che aveva prenotato. Approfittando della situazione, il 25enne peruviano si è offerto di aiutarla, conducendola in un appartamento a Calvairate. Una volta all'interno, l’uomo l’ha aggredita fisicamente e minacciata per poi violentarla.