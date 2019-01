"Dopo la fine del mondo", Alberto Caramello Foà canta per i terremotati di Amandola

È uscito in tutti gli store digitali e su iTunes Dopo la Fine del Mondo (Engine Records), brano di grande intensità scritto da Alberto "Caramella" Foà, giornalista di sport, economia e finanza nonché sceneggiatore per il cinema e stimato agente di spettacolo, scrittore e, appunto, paroliere. La curiosità - e la differenza rispetto alle canzoni affidate ad altri - è che di Dopo la Fine del Mondo Foà è anche interprete ed è questo un debutto insolito, a quasi 55 anni. A convincerlo a mettersi in gioco anche e soprattutto la finalità benefica del progetto, infatti i proventi saranno interamente devoluti al Comune terremotato di Amandola. Dopo la Fine del Mondo è già stata scelta e inserita tra le canzoni che andranno a comporre una grande compilation di artisti vari, in uscita a fine aprile, con la direzione artistica del Maestro Vince Tempera.