Reazione a Catena, "non vogliono sganciare pecunia": bufera dopo la puntata

Ma alla fine le Pane al Pane si sono confermate campionesse di Reazione a Catena. Le tre ragazze sono arrivate all' Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: ben 6625 euro . Per farlo però, nell'Ultima parola, dovevano trovare un termine-ponte tra "Ora" e "Presente". Dopo un minuto di acceso confronto, Giulia ha provato a dare la parola: "Compagnia". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Convenuta" .

Intanto sui social, alcuni telespettatori hanno criticato la scelta degli autori per la soluzione dell'Ultima parola: "Mah, mi sembra veramente un finale difficile, proprio per non sganciare pecunia", "Date ai reazionari i 6mila euro bravi", "Vabbè che io la parola finale non la becco MAI, ma stasera era veramente assurda".