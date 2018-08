È morta Rita Borsellino, la sorella del giudice Paolo Borsellino ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio. La Borsellino aveva 73 anni ed era malata da tempo: si trovava in terapia intensiva all'ospedale Civico di Palermo. Dopo la tragedia del fratello Paolo, la Borsellino, farmacista, era scesa in campo in prima persona nella lotta contro Cosa nostra, tanto da diventare una bandiera dell'associazione Libera fondata da don Luigi Ciotti, di cui è stata per 10 anni vicepresidente. Nel 2006 aveva anche tentato la strada della politica, vincendo le primarie del centrosinistra e candidandosi contro il governatore uscente della Sicilia Totò Cuffaro, venendo però sconfitta fermandosi al 41% dei consensi. È stata poi eletta in Europarlamento nel 2009, con il Pd, prima di venire superata alle primarie dem per il ruolo di sindaco di Palermo nel 2009, da Fabrizio Ferrandelli.