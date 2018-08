Una notte di paura per Caterina Balivo, in vacanza all'Argentario in Toscana dove pochi giorni fa ha festeggiato il primo compleanno della figlioletta Cora. La showgirl e presentatrice televisiva ha postato su Instagram un messaggio enigmatico che ha messo in allarme i suoi fan: "Stamattina sorrido per dire grazie alla vita... un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte".

Il messaggio è accompagnato da una foto della stessa Balivo in costume intero blu e sorridente, come a voler comunque tranquillizzare i suoi followers. Chissà che Caterina non racconti proprio durante il suo nuovo programma cosa le è capitato. Per il momento mantiene il silenzio, e in una storia di Instagram dice: "Devo metabolizzare".