Nei giorni scorsi è esploso il fenomeno del radicale cambio vita degli ex politici italiani. Il caso che ha fatto più discutere, lo riporta Il Messaggero, riguarda l’ex grillina e parlamentare europea Sonia Alfano. Quest’ultima ha aperto l’hamburgheria Mood a Capo d’Orlando, cittadina turistica del messinese. Figlia di Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia siciliana, ha consacrato parte della sua carriera politica alla lotta contro la corruzione, tanto da diventare presidente della Commissione Antimafia, Anticorruzione e Antiriciclaggio al Parlamento Europeo. I turisti che hanno riconosciuto Sonia, ospite fisso in televisione, non credevano ai loro occhi: c'era proprio lei al bancone a servire hamburger ai clienti del locale.

Domenico Scilipoti invece, ex senatore dell’Italia dei Valori, è stato nominato “ambasciatore di buona volontà per la diffusione del Vangelo” a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Accanto al caso del missionario africano, un’altra metamorfosi ha riguardato Paola Bragantini, ex segretaria del Partito Democratico di Torino e ora tassista che sfreccia per le strade della città. L’ex senatore vendoliano del Sel Giovanni Barozzino, dopo 5 anni in Parlamento, è tornato alla vita di comune operaio nello stabilimento Fiat di Menfi dove ora assembla i pezzi delle auto. Mentre in Veneto, l’ex onorevole bersaniano Michelo Mognato è tornato a fare il magazziniere, occupazione che aveva lasciato più di 20 anni fa.