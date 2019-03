Grillino fino al midollo. Si parla di Marco Travaglio, direttore dell'house organ pentastellato, Il Fatto Quotidiano, nonché fervente sostenitore del M5s. E lo dimostra per l'ennesima volta nel suo editoriale pubblicato sul quotidiano del 29 marzo: come il peggiore dei grillini, Travaglio dice che "è tutta colpa dei giornalisti". O quasi. "Quando si analizza il calo dei 5Stelle nei sondaggi e nelle urne - premette Marco manetta -, si parla sempre dell'alleanza con la Lega, degli errori, delle gaffe, degli scandali. Tutto vero. Ma non si parla mai del trattamento speciale, ad movimentum, che riserva loro la stampa". Ed eccoci al "tutta colpa dei giornalisti". Travaglio alza il ditino e riprende a pontificare sulla stampa, "che sarà anche meno letta di un tempo, ma rimane il principale produttore di contenuti, poi ripresi e irradiati da tv, radio e siti web". Il pianto pentastellato prosegue: "Da dieci anni, cioè da quando nacquero, i 5Stelle sono l'obiettivo unico del tiro al bersaglio concentrico da destra, dal centro e da sinistra. Una caccia all'uomo che dipende dal loro essere contro tutti. Ma anche dalla loro refrattarietà e incompatibilità con tutti i poteri che regnano sulla politica e sull'informazione al seguito. Così lo sputtanamento è a senso unico". Il resto dell'editoriale è superfluo. Basta quanto riportato. Tutta colpa dei giornalisti. Già, a Travaglio il dubbio che i grillini siano degli incapaci, magari anche pericolosi per questo Paese, non lo sfiora neppure.