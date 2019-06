"Qualcuno metta fine a questa pagliacciata. Chi l'ha messa in piedi, nella sua ultima impersonificazione a fini mediatici, quella del peronista abbronzato e descamisado, ha decisamente varcato il senso del ridicolo", attacca Lucia Annunziata nel suo editoriale su Huffingtonpost.it: "Questo vicepremier", scrive riferendosi a Matteo Salvini, "che ha già tutta la tracotanza del premier, si appella, in difesa del paese, a leggi che è lui il primo a violare".

La giornalista accusa Salvini in merito alla Sea Watch di aver "violato la più importante delle leggi del mare, il dovere di soccorso", "a che titolo etico indossa dunque i panni dell’accusatore?". E conclude: "Qualcuno abbia il sussulto, nel Governo, di fermare Salvini, per la sua stessa dignità. E per la reputazione dell’Italia. Si può sopportare, infatti, molto in politica, ma non un pagliaccio come leader".